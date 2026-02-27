Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Гоши
У мальчика детский церебральный паралич.
Фото, видео: 5-tv.ru
А мы сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции — «День Добрых дел». У шестилетнего Гоши из Владикавказа — детский церебральный паралич.
Он уже перенес операцию, которая стала важным, но далеко не последним этапом на пути к выздоровлению. Теперь необходима комплексная реабилитация, на которую требуется более миллиона рублей.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, эту сумму удалось собрать. Большое вам спасибо!
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 6-летнего Гоши
- 20 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Карины
- 19 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для 11-летней Карины
- 13 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Артема
- 12 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Артема
- 6 февр
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Димы
- 5 февр
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленького Димы
- 30 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Василисы
- 29 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Василисы
- 23 янв
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Мирослава
43%
Нашли ошибку?