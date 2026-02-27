Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленького Гоши

У мальчика детский церебральный паралич.

Фото, видео: 5-tv.ru

День Добрых Дел

А мы сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции — «День Добрых дел». У шестилетнего Гоши из Владикавказа — детский церебральный паралич.

Он уже перенес операцию, которая стала важным, но далеко не последним этапом на пути к выздоровлению. Теперь необходима комплексная реабилитация, на которую требуется более миллиона рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, эту сумму удалось собрать. Большое вам спасибо!

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

День Добрых Дел
