Звезда британских сериалов Майкл Бэррон скончался в возрасте 38 лет

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Артист умер на свидании с другим мужчиной* в Манчестере.

Умер звезда британских сериалов Майкл Бэррон

Фото: x.com/Michael Barron

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британский актер Майкл Бэррон, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных многосерийных проектах «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс», ушел из жизни на 39-м году жизни при шокирующих обстоятельствах. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел во время интимного контакта с партнером мужского пола*. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный критическим недостатком кислорода в головном мозге. В ходе расследования выяснилось, что 38-летний мужчина получил серьезные травмы из-за применения чрезмерной силы.

Журналисты уточняют, что актера привязали к кровати лицом вниз, после чего партнер сел сверху и применил удушение, оказавшееся фатальным.

По имеющейся информации, Бэррон познакомился со своим спутником через интернет и приехал к нему в квартиру, расположенную в Северном Манчестере. В ходе судебного разбирательства мужчину, с которым находился актер, признали виновным в преднамеренном удушении и нанесении тяжких телесных повреждений.

Его приговорили к тюремному заключению сроком на четыре года. При этом суд оправдал фигуранта по статье о непредумышленном убийстве. Помимо участия в долгоиграющих сагах «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс», Майкл Бэррон часто появлялся в эпизодических ролях в проектах телеканалов ITV и Channel 4.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.12
0.65 91.03
0.71
Судьбоносная весна 2026: гороскоп для всех знаков зодиака на март, апрель...

Последние новости

19:45
Экс-главреду Readovka Костылеву предъявили обвинение в хищении миллиарда рублей
19:45
Мать оставила восьмилетнего сына в лесу ради воспитания
19:35
Самолет из Египта готовится к аварийной посадке в Шереметьево
19:30
Настоящее чудо: женщина родила сразу пятерых младенцев
19:15
Шанс на спасение: Канье Уэст решил пройти лечение в рехабе ради сохранения брака
19:10
Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном

Сейчас читают

Девочки из Европы стали мировыми лидерами по потреблению табака среди подростков
Похититель девятилетней девочки в Смоленске пытался отбиться от полиции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Предательство, обман и сердечная боль: как Любовь Успенская отметила 72 года

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео