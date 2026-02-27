Звезда британских сериалов Майкл Бэррон скончался в возрасте 38 лет

Британский актер Майкл Бэррон, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных многосерийных проектах «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс», ушел из жизни на 39-м году жизни при шокирующих обстоятельствах. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошел во время интимного контакта с партнером мужского пола*. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стал сердечный приступ, спровоцированный критическим недостатком кислорода в головном мозге. В ходе расследования выяснилось, что 38-летний мужчина получил серьезные травмы из-за применения чрезмерной силы.

Журналисты уточняют, что актера привязали к кровати лицом вниз, после чего партнер сел сверху и применил удушение, оказавшееся фатальным.

По имеющейся информации, Бэррон познакомился со своим спутником через интернет и приехал к нему в квартиру, расположенную в Северном Манчестере. В ходе судебного разбирательства мужчину, с которым находился актер, признали виновным в преднамеренном удушении и нанесении тяжких телесных повреждений.

Его приговорили к тюремному заключению сроком на четыре года. При этом суд оправдал фигуранта по статье о непредумышленном убийстве. Помимо участия в долгоиграющих сагах «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс», Майкл Бэррон часто появлялся в эпизодических ролях в проектах телеканалов ITV и Channel 4.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.