Шестилетний мальчик погиб под колесами пожарной машины в Санкт-Петербурге

Пожарная машина наехала на шестилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Трагедия произошла вечером 23 февраля в Красногвардейском районе Петербурга. Шестилетний мальчик попал под колеса КАМАЗа МЧС, прибывшего на тушение пожара.

По информации ведомства, бабушка с внуком возвращались от гостей домой. Увидев, что пожарная машина двигается, бабушка взяла ребенка за руку. Во время поворота задняя часть кузова сместила их к сугробу. Женщина пыталась оттянуть ребенка, но у нее не вышло. Автомобиль наехал на ноги, тело и голову мальчика.

В результате наезда шестилетний мальчик получил тяжелые травмы, в состоянии клинической смерти его экстренно госпитализировали в больницу, где он скончался.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Днем ранее в Санкт-Петербурге девятилетний мальчик оказался в больнице после опасного ночного побега из дома. Ребенок выбирался через окно квартиры, расположенной на третьем этаже, но случайно упал.

