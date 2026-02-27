При взрыве в доме на юге Москвы пострадали муж и дочь хозяйки квартиры

|
Анастасия Антоненко
Эксклюзив 65 0

Эвакуированы 150 человек, они находятся в пункте временного размещения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

При взрыве в доме на юге Москвы пострадали муж и дочь хозяйки квартиры. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru

Инцидент произошел около 21:00 в панельном доме в районе Южное Бутово на улице Кадырова, дом 8. По словам женщины, в момент происшествия ее не было дома.

«Дочь и муж у меня пострадали. Я не знаю, что произошло. <…> Я сейчас в больнице», — сообщила хозяйка квартиры.

Причиной взрыва стал газовый баллон — его использовали для монтажа натяжных потолков. Как сообщили в пресс-службе префектуры ЮЗАО, поврежденная плита внешнего фасада будет демонтирована с помощью специализированной подъемной техники, тепловой контур дома закрыт. При этом несущие конструкции многоэтажки остались целыми.

Около 150 человек были эвакуированы сотрудниками оперативных служб из пострадавшего при взрыве дома. Жильцов перевели в пункт временного размещения (ПВР), открытый в местной школе.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры последствий взрыва в панельном доме на юге Москвы.

