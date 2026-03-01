В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
Конфликт на Ближнем Востоке перешел в стадию прямых атак на ключевые фигуры оборонного ведомства Исламской Республики.
Фото, видео: Reuters/Amir Kholousi/ISNA/WANA; 5-tv.ru
В Тегеране в результате совместной атаки вооруженных сил США и Израиля погиб Хадж-Мохаммад Басери, занимавший пост в высшем командовании армии из министерства разведки Ирана. Об этом сообщает агентство ISNA.
Информация о смерти высокопоставленного офицера подтвердилась на фоне масштабной военной операции, развернутой против иранских объектов. По данным журналистов, Басери стал одной из жертв авиаударов, которые наносились по административным и военным центрам столицы.
Операция США и Израиля против Ирана
Масштабная агрессия, получившая со стороны Вашингтона название «Эпичный гнев», началась 28 февраля. В Израиле данную операцию координировали под кодовым именем «Рык льва». Представители израильского оборонного ведомства на условиях анонимности подчеркнули, что атака на Тегеран тщательно планировалась в течение нескольких месяцев, а точное время ударов было определено за несколько недель до начала миссии. В ходе налета в иранской столице прогремело не менее пяти мощных взрывов, зафиксированы попадания ракет в районе проспекта Данешгах, Джомхури и Пастур.
Командование Корпуса стражей исламской революции подтвердило факты нападения на ряд государственных и военных ведомств не только в Тегеране, но и в других населенных пунктах страны. Жертвами обстрелов стали в том числе мирные жители, зафиксированы серьезные разрушения городской инфраструктуры.
В качестве ответной меры Иран произвел залпы ракет по американским базам, расположенным в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Официально Тегеран заявил о намерении продолжать контратаки до тех пор, пока силы противника не потерпят поражение.
