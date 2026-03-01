В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Конфликт на Ближнем Востоке перешел в стадию прямых атак на ключевые фигуры оборонного ведомства Исламской Республики.

Фото, видео: Reuters/Amir Kholousi/ISNA/WANA; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

В Тегеране в результате совместной атаки вооруженных сил США и Израиля погиб Хадж-Мохаммад Басери, занимавший пост в высшем командовании армии из министерства разведки Ирана. Об этом сообщает агентство ISNA.

Информация о смерти высокопоставленного офицера подтвердилась на фоне масштабной военной операции, развернутой против иранских объектов. По данным журналистов, Басери стал одной из жертв авиаударов, которые наносились по административным и военным центрам столицы.

Операция США и Израиля против Ирана

Масштабная агрессия, получившая со стороны Вашингтона название «Эпичный гнев», началась 28 февраля. В Израиле данную операцию координировали под кодовым именем «Рык льва». Представители израильского оборонного ведомства на условиях анонимности подчеркнули, что атака на Тегеран тщательно планировалась в течение нескольких месяцев, а точное время ударов было определено за несколько недель до начала миссии. В ходе налета в иранской столице прогремело не менее пяти мощных взрывов, зафиксированы попадания ракет в районе проспекта Данешгах, Джомхури и Пастур.

Командование Корпуса стражей исламской революции подтвердило факты нападения на ряд государственных и военных ведомств не только в Тегеране, но и в других населенных пунктах страны. Жертвами обстрелов стали в том числе мирные жители, зафиксированы серьезные разрушения городской инфраструктуры.

В качестве ответной меры Иран произвел залпы ракет по американским базам, расположенным в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Официально Тегеран заявил о намерении продолжать контратаки до тех пор, пока силы противника не потерпят поражение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
1 мар
В Иране назначили временное руководство после гибели Хаменеи
1 мар
В сторону Израиля выпущен очередной ракетный залп
1 мар
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
1 мар
Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148
1 мар
КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
1 мар
Военная операция США и Израиля против Ирана — главное к утру
1 мар
«Трамп заплатит. Месть грядет!» — ведущая заплакала, объявляя о смерти Хаменеи
1 мар
Стало известно, кто будет руководить Ираном после гибели Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
В Багдаде все неспокойно: местные жители собрались штурмовать посольство США
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:16
Гимнастки «Небесной грации» взяли золото на чемпионате России
10:08
Женщина погибла в ходе атаки ВСУ в Брянской области
10:02
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
10:00
Телевизор как инструмент гипноза: раскрыты методы контроля сознания
9:51
«Неугомонный человек»: Волочкова вернулась к тренировкам вопреки запретам медиков
9:37
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана

Сейчас читают

Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео