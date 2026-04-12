Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива военно-морскими силами США

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Американский лидер заявил о провале переговоров по ядерной программе Ирана и пообещал уничтожать мины в проливе.

Трамп объявил блокаду Ормузского пролива

Фото: Reuters/Stringer

США начинают морскую блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social.

«Немедленно, начиная с этого момента, Военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКАДЫ любых и всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него», — написал Трамп.

По его словам, переговоры с Тегераном прошли хорошо, и по большинству пунктов было достигнуто согласие, однако единственный пункт, который действительно имел значение («ядерный». — Прим. ред.), — нет.

Американский лидер также поручил флоту перехватывать в международных водах каждое судно, которое заплатило Ирану пошлину, и начать уничтожение мин, заложенных иранцами в проливе.

«Иран лучше, чем кто-либо, знает, как ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ этой ситуации, которая уже опустошила их страну. Их флота больше нет, их военно-воздушных сил больше нет, их противовоздушная оборона и радары бесполезны», — эмоционально высказался президент США.

Трамп добавил, что в блокаде примут участие и другие страны, не уточнив, какие именно. Он также заявил, что американские военные готовы уничтожить Иран.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Ирана назвали условия прохода судов США через Ормузский пролив.

12 апр
Победили все — и никто: кто на самом деле выиграл в 40‑дневном конфликте США и Ирана
12 апр
Грянул гром: что происходит в Ормузском проливе
11 апр
Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив
11 апр
США приступили к разминированию Ормузского пролива
11 апр
Трамп заявил об альтернативах транспортировки нефти через Ормузский пролив
9 апр
Иран допустил проход судов США через Ормузский пролив
8 апр
Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив
8 апр
Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан
8 апр
Вэнс: Иран дал согласие на открытие Ормузского пролива
8 апр
Трамп: США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив
