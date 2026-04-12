Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива военно-морскими силами США
Американский лидер заявил о провале переговоров по ядерной программе Ирана и пообещал уничтожать мины в проливе.
Фото: Reuters/Stringer
США начинают морскую блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social.
«Немедленно, начиная с этого момента, Военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКАДЫ любых и всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или выйти из него», — написал Трамп.
По его словам, переговоры с Тегераном прошли хорошо, и по большинству пунктов было достигнуто согласие, однако единственный пункт, который действительно имел значение («ядерный». — Прим. ред.), — нет.
Американский лидер также поручил флоту перехватывать в международных водах каждое судно, которое заплатило Ирану пошлину, и начать уничтожение мин, заложенных иранцами в проливе.
«Иран лучше, чем кто-либо, знает, как ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ этой ситуации, которая уже опустошила их страну. Их флота больше нет, их военно-воздушных сил больше нет, их противовоздушная оборона и радары бесполезны», — эмоционально высказался президент США.
Трамп добавил, что в блокаде примут участие и другие страны, не уточнив, какие именно. Он также заявил, что американские военные готовы уничтожить Иран.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Ирана назвали условия прохода судов США через Ормузский пролив.
