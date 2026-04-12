Итак, зафиксируем: 28-е февраля — 8 апреля — пока так выглядят временные рамки операции США против Ирана. 39 дней получается. Но в историю этот конфликт, если не будет продолжения, войдет как 40-дневная война. Потому что на Ближнем Востоке не 39, а 40 — цифра с большим смыслом. Сорок лет Моисей вел свой народ по пустыне. Сорок дней Иисус провел в посту — и в дни конфликта как раз христиане постились. Сорок дней — срок траура в исламской традиции. Перемирие — время перевести дыхание, посчитать потери и приобретения.

Кто победил, говорить еще рано; «кто побеждает» — уместно именно сейчас. Пока счет не окончательный. Но на табло явно не нули. Начну с заявленных Америкой целей. Их было две.

Первая — уничтожить иранскую ядерную программу. Объекты поражены, обогащение прервано. Допустим. 1:0 в пользу команды из Вашингтона. Вторая цель — свергнуть религиозный режим аятолл, поднять восстание. Тут — промах. Вернее, тут множество попаданий — по иранскому руководству, но без толку: на место погибших вставали другие, и вся государственная система Ирана продолжает функционировать. Разве что граждане злее стали. Так что 1:1. С точки зрения военных результатов: Иран потерял значительную часть ракетных мощностей, ПВО, флот. Америка и Израиль могут бомбить что угодно и чем угодно на территории Ирана. Так что 2:1 — звездно-полосатые ведут.

Однако персидская команда проводит чувствительные контратаки, уничтожая американские базы в регионе, поражая инфраструктуру союзников США — государств Залива. Краса и гордость американского флота — авианосцы — вынуждены маячить где-то за 1000 километров, за горизонтом, чтобы их не зацепили. Счет, так что, 2:2.

И вроде как ничья… Но какая ничья! Задавленная санкциями последние 45 лет ближневосточная исламская республика выстояла под ударами самых сильных ВВС Ближнего Востока — израильских — и самой крупной армии мира. Эта ничья с отчетливым привкусом победы Ирана.

А может, мы видим уже «конец американской империи»? — как написал 8 апреля, в день перемирия, один из самых неудобных интеллектуалов Запада.

Джон Грей — британский философ, который предсказал крах глобализации и экономический кризис 2008 года. Его тезис: иранская операция Трампа — не стратегическая ошибка. Это системный провал, разрушающий сами экономические основы американского могущества. Еще пятьдесят лет назад Генри Киссинджер выстроил с Саудовской Аравией так называемую систему нефтедоллара: Эр-Рияд торгует нефтью исключительно за доллары, Вашингтон гарантирует безопасность Залива. Эта конструкция держала американскую финансовую гегемонию полвека. Сегодня она серьезно повреждена иранскими дронами и ракетами. Америка не защитила страны Залива. Так, может, перестать торговать нефтью за доллары? Может, пора присмотреться к юаням?

Профессор Грей идет дальше. То, что мы видим в отношении Ирана, он уверен, — не геополитика, а психологическая патология. Неспособность принять уход со сцены компенсируется демонстрацией безумной жестокости.

Предположу, однако: Грей прав в диагнозе, но, возможно, поспешил с некрологом. Перемирие — еще не финал, а только перерыв после первого тайма. Мне же происходящее на этой неделе напомнило американские горки, когда Вашингтон бросало из огня да в полымя, от угроз разрушить иранскую цивилизацию до предложения перемирия. Это же американцы предложили перемирие. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин продолжит тему.

Это не обычный митинг. Тысячи иранцев вышли сразу на несколько мостов с флагами, чтобы стать живым щитом против американских ракет. Они надеятся на то, что Извраиль и США не будут бомбить объекты инфраструктуры, если их прикрывают своими телами столько людей.

Эта акция случилась как раз между двумя заявлениями Трампа. После того, как он объявил, что готов уничтожить цивилизацию — и до внезапного разворота в сторону перемирия. Еще до объявления перемирия в Иране разбомбили жилые кварталы, не считаясь с потерями, а также электростанцию, аэропорт Мехраб и даже синагогу — и это был удар Израиля.

В ответ иранцы били куда более избирательно. Поразили нефтяную инфраструктуру в Ираке и Саудовской Аравии, атаковали военные объекты в Израиле. И даже эта женщина, снявшая удар ракеты прямо из своей машины — не пострадала.

Пока продолжались бесконечные взаимные обстрелы — Ближний Восток катался на политических американских горках. Неназванные чиновники из Белого дома сообщили, что всерьез обсуждают ядерный удар по Ирану. А Трамп только подогрел эти заявления.

«Вся страна может быть разгромлена за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — заявил президент США Дональд Трамп.

Но уже через пару часов оказалось, что уничтожение откладывается. Впереди перемирие.

«Я могу сказать, что у нас все проходит очень хорошо. Но ты никогда не знаешь, как будет с Ираном, потому что сейчас мы ведем переговоры, но, может быть, нам придется их взорвать», — пояснил президент США Дональд Трамп.

Пентагон подвел итоги тридцати девяти дней войны. 13 тысяч пораженных целей в Иране. Уничтожено 80 процентов ПВО, 450 ракетных хранилищ и 800 дронов. Потоплено 90 процентов флота. Поражены почти все оружейные заводы и ядерные объекты. Но это не самые интересные цифры. В министерстве войны подчеркнули — важно, чтобы весь мир знал, как им было тяжело в своих кабинетах. Так победили.

«За это время мы израсходовали более шести миллионов порций питания, свыше 950 тысяч галлонов кофе, два миллиона энергетических напитков и огромное количество никотина. Я не говорю, что у нас есть проблема. Это тяжелая и беспощадная работа», — прокомментировал председатель объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

Но кто же все-таки победил — американцы, которые выпили слишком много кофе, или иранцы, которые заявили, что Трамп принял фактически их ультиматум.

Эти десять пунктов включают в себя вывод войск США из Ближнего Востока, полное прекращение огня и возможность для Ирана брать плату за каждое проходящее через Ормузский пролив судно. По доллару за баррель нефти. То есть примерно по два миллиона за танкер. США в ответ потребовали освободить Ормуз, но пока что это только слова.

«Грубая риторика, высокомерие и безосновательные угрозы заблуждающегося президента США, проистекающие из тупиковой ситуации, в которой он оказался, направленные на оправдание неоднократных поражений американской армии, но это не поможет Штатам исправить свое униженное положение», — сказал представитель КСИР Эбрахим Зольфагари.

По словам иранцев, частью сделки также является мир в Ливане. Вот только Израиль оказался не в курсе. И тоже объявил себя победителем — войны, которая все еще идет. В Израиле ждали как раз локального конца света — даже отсчет запустили до момента, когда США должны уничтожить цивилизацию. А теперь остановка, которой недовольны представители всех местных политических сил.

«За всю историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений», — рассказал лидер израильской оппозиции в кнессете, глава партии «ЕШ АТИД» Яир Лапид.

Среди победителей нет разве что европейцев. Их сначала осудил Трамп, который решил, что раз ему не помогли в Иране — то можно вывести войска из стран НАТО и передать их монархиям Персидского залива.

«Наши так называемые союзники видели, как выглядят реальные возможности, им бы следовало взять это на заметку», — заявил министр войны США Пит Хегсет.

Как обычно, они не успели. Пока Трамп начинал и заканчивал войну — Евросоюз думал, как бы собрать очередную коалицию. Сколотить успели, но так и не поняли, как они относятся к обострению на Ближнем Востоке.

«Мобилизованы больше пятнадцати стран для планирования оборонительной миссии по возобновлению судоходства в Ормузе», — прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Главный вопрос — откуда взялся этот резкий разворот Запада на Востоке. Одной из причин может быть нехватка боеприпасов в странах Персидского залива и в Израиле. Сторонники этой версии показывают вот эту ракету «Железного купола», которая из-за технической ошибки упала в самом еврейском государстве.

Дата изготовления — январь уже этого года, то есть ЦАХАЛ вынужден использовать только что произведенные боеприпасы.

«Вооруженные силы США серьезно израсходовали запас противоракет. Я полагаю, что для Трампа принципиально важно сегодня это завершить боевые действия и выдать их завершение за некую сделку, отвечающую интересам США», — сказал полковник запаса, член общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор издания «национальная оборона» Игорь Коротченко.

Проблемой для запада стала и цена на нефть. На пике за неделю она взлетала до 110 долларов за баррель и, конечно, упала сразу после объявления перемирия. К слову, кто-то из американских трейдеров по уже сложившейся традиции успел сделать ставку на снижение фьючерса за пару часов до исторического соглашения. Ну и последнее, по идее, у Трампа есть разрешение использовать военные силы без одобрения Конгресса только на 60 дней. И они истекают в конце апреля.

«У Трампа есть лазейки, потому что многие пункты в американском законодательстве и Конституции они настолько размыто подаются, что их можно интерпретировать как угодно. А это он сейчас и делает, проверяет границы американской Конституции», — проанализировал старший научный сотрудник института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Перемирие пока что только на две недели. И его продолжают нарушать даже американцы — Иран заметил в своем небе беспилотники, правда, разведывательные. При этом Ормузский пролив до сих пор закрыт — более 400 судов ждут своей очереди, но Тегеран разрешение выдает только единицам. Вагончик американских горок замер на пике и готов скатиться в любую сторону: вперед — к миру или назад — в вулкан всеобщей бойне на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.