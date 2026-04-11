Израиль нанес удар по электроподстанции «Джабшит» в Ливане
Авиация ЦАХАЛ совершила налет на объект рано утром.
Фото: Reuters/Amir Cohen
Израиль ударил по электроподстанции «Джабшит» в Ливане. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила налет на объект рано утром.
Ранее в ливанском городе Набатия 13 сотрудников службы госбезопасности погибли от удара Тель-Авива по зданию администрации. Агентство NNA назвало этот авианалет «одной из самых масштабных и ожесточенных атак» с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Тем временем между Ираном и США идет дипломатический процесс. Тегеран заявлял, что выйдет из переговоров, если атаки на Ливан возобновятся. Полное прекращение израильских бомбардировок стало одним из условий временного перемирия, поставленных исламской республикой.
На иранском телевидении сообщали, что руководство страны несколько раз откладывало поездку в Исламабад на встречу с американскими делегатами из-за ударов по Ливану.
На фоне попыток деэскалации между Вашингтоном и Тегераном Ливан и Израиль продолжают взаимные обстрелы — в ответ на бомбардировки республика атакует военную технику и инфраструктуру ЦАХАЛ.
