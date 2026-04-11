Пентагон: два военных корабля США прошли через Ормузский пролив

Анастасия Антоненко
Дональд Трамп ранее заявлял о старте разминирования нефтяной артерии.

Фото: Reuters/Stringer

Два американских военных корабля прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет в X (бывш. Twitter).

«USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив», — написал он.

По словам Хегсета, они действовали в Персидском заливе в рамках масштабной зачистки пролива от мин, которые до этого там установил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В этот же день, 11 апреля, президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social о проведении очистки Ормузского пролива от иранских мин. Он отметил, что США делает это «в знак одолжения странам по всему миру».

Также американский лидер подчеркивал, что в мире есть альтернативные пути поставок нефти в обход Ормузского пролива.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, США и Иран провели два раунда переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Стороны активно обсуждают поиск путей для завершения вооруженного конфликта. По оценкам Тегерана, Вашингтон продолжает выдвигать чрезмерные требования в ходе диалога.

Так же Иран не исключает, что переговоры могут продлиться дольше запланированного срока.

Со стороны США в дискуссиях участвует делегация, в которую вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный представитель президента Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, являющийся зятем Дональда Трампа. Исламскую республику на встрече представляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф.

