В России впервые отмечается День наставника

Андрей Черненко
Такая дата выбрана не случайно.

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

2 марта в России впервые отмечается День наставника. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 1 апреля 2025 года. Инициатива исходила от Министерства просвещения.

Дата выбрана не случайно. Она совпадает с днем рождения Константина Ушинского, основателя российской научной педагогики. Также это день подписания указа о знаке отличия «За наставничество» в 2018 году.

Теперь у тех, кто делится опытом, есть свой праздник. Это день, чтобы вспомнить и поблагодарить первых мастеров, учителей и наставников, которые поверили в нас.

Ранее генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что на предприятии каждый год около 2,5 тысячи человек проходят через систему наставничества. Программа действует с 1939 года, и за это время через нее прошли более 100 тысяч работников.

