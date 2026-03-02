Российские каратисты завоевали большинство медалей на «Кубке наций» в Москве

Турнир объединил около полутора тысяч спортсменов из почти 40 стран.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москве завершился третий международный турнир по каратэ «Кубок наций». Соревнования объединили около полутора тысяч спортсменов из почти 40 стран.

В течение двух дней на татами состязались бойцы разных возрастов: от самых юных, которые только делают первые шаги в спорте, до настоящих гуру боевых искусств. Лучшие получили высшие спортивные звания.

«Я очень рада и горжусь собой. Это были мои первые соревнования в новой категории 14-15 лет. И я выполнила КМС», — поделилась кандидат в мастера спорта по каратэ Алия Сайфуллина.

Чтобы уложиться в два дня, соревнования проходили одновременно на шести татами. Наибольшее количество медалей завоевали российские спортсмены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой завоевали золото в групповых упражнениях на чемпионате России. Для команды, составленной из вчерашних юниорок, этот успех стал дебютным на взрослых соревнованиях столь высокого уровня.

