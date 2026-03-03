Проверят мышление: в девятых классах введут устный экзамен по истории

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

О подобной проверке знаний у школьников ранее говорили и учителя, и историки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Выпускники девятых классов будут сдавать обязательный устный экзамен по истории

Выпускники девятых классов будут сдавать устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

«Принято решение о введении устного экзамена по истории в девятых классах перед Основным государственным экзаменом (ОГЭ). Единый устный экзамен для всех школьников. Эту работу мы начали с Рособорнадзором», — уточнил руководитель ведомства.

Он также отметил, что данное нововведение не является спонтанным. О такой проверке знаний у школьников ранее говорили и учителя, и историки.

Кравцов подчеркнул, что этот экзамен позволит проверить у выпускников их умение размышлять и способность излагать материал. Это испытание дополнит сочинение, которое есть в заданиях ЕГЭ в 11 классе.

Первыми такой экзамен будут сдавать девятиклассники 2027-2028 учебного года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году. Школьникам в 2026 году для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов по русскому языку и получить оценку «удовлетворительно» по математике базового уровня. Единый государственный экзамен в 2026 году начнется 1 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

