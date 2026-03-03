«Никого не терял. Потеряли меня!» — Лепс о расставании с Кибой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Певец прервал молчание после официального объявления о разрыве отношений.

Что Григорий Лепс сказал о расставании с Авророй Кибой

Фото: www.globallookpress.com/ Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Григорий Лепс заявил, что не сожалеет о расставании с 20-летней Авророй Кибой

Разрыв отношений с 20-летней Авророй Кибой не стал для народного артиста России Григория Лепса поводом для уныния. Он убежден, что в этой ситуации потеряли именно его.

«Я ничего не терял. Потеряли меня!» — привело слова артиста издание kp.ru.

Исполнитель подчеркнул, что не намерен менять свой характер или подстраиваться под чьи-либо требования. По словам Лепса, он обладает сформировавшимися жизненными принципами и крепким внутренним фундаментом, поэтому никому не позволит заниматься своим перевоспитанием.

Лепс также коснулся темы возможного воссоединения с бывшей возлюбленной, отметив, что не может предсказывать будущее. Артист активно работает над завершением нового музыкального альбома, несмотря на временные трудности со связками из-за плохих погодных условий. Музыкант выразил надежду на скорое восстановление формы при помощи медиков.

Роман 63-летнего певца и юной Авроры Кибы стал достоянием общественности летом 2024 года после их совместного появления на музыкальной премии. Тогда Лепс представил девушку как свою невесту. Однако уже в конце января текущего года Киба сообщила в социальных сетях, что их пути разошлись, назвав это решение осознанным.

Григорий сохраняет теплые отношения с семьей бывшей супруги и философски относится к исполнению своих хитов матерью Авроры на частных праздниках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:56
«Капец, тряхнуло»: рядом с Сочи произошло землетрясение
15:52
«Диктатор»: Захарова отреагировала на слова Зеленского о выборах
15:46
Израиль завершил удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте
15:44
«Никого не терял. Потеряли меня!» — Лепс о расставании с Кибой
15:42
Нужно замедлиться? Психотерапевт рассказала, как стать более счастливым
15:24
Невинные жертвы: тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Под лед Байкала на 91 метр: Алексей Молчанов установил 42-й мировой рекорд
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео