Драматург Николай Коляда в последнем интервью признался, что равнодушен к кино

Выдающийся российский драматург, режиссер и театральный деятель Николай Коляда вспомнил свою первую роль в кино. Незадолго до смерти, накануне госпитализации, Николай Владимирович дал интервью 7Дней.ру. В нем он, в частности, вспомнил свой дебют в кино и отношение к съемкам.

Он ушел из жизни 2 марта в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Коляда-театра».

«К кино я в общем-то равнодушен, но когда зовут — снимаюсь», — признавался Коляда.

Первой его работой стал фильм «Ночь председателя», вышедший в 1981 году, где главную роль играл легендарный Михаил Глузский.

«У меня был небольшой эпизод — помню, усы приклеивали. Конечно, личность Михаила Андреевича Глузского произвела на меня огромное впечатление», — рассказывал драматург.

С юмором он вспоминал и один из курьезных случаев на съемочной площадке, когда его, загримированного под бомжеватого водилу, прогнал со съемочной площадки член съемочной группы, не узнав профессора театрального института.

Несмотря на десятки пьес и создание собственного театра, к кинокарьере Коляда всегда относился без пиетета, иронично замечая, что лишь недавно, пересматривая старый фильм, узнал в нем свой молодой голос.

