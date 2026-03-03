«Усы приклеивали»: Николай Коляда в последнем интервью — про первую роль в кино

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Основатель «Коляда-театра» скончался на 69-м году жизни после тяжелой болезни. 7Дней.ру опубликовали интервью, которое он дал накануне госпитализации.

Драматург Николай Коляда о своей первой роли в кино

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Драматург Николай Коляда в последнем интервью признался, что равнодушен к кино

Выдающийся российский драматург, режиссер и театральный деятель Николай Коляда вспомнил свою первую роль в кино. Незадолго до смерти, накануне госпитализации, Николай Владимирович дал интервью 7Дней.ру. В нем он, в частности, вспомнил свой дебют в кино и отношение к съемкам.

Он ушел из жизни 2 марта в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе «Коляда-театра».

«К кино я в общем-то равнодушен, но когда зовут — снимаюсь», — признавался Коляда.

Первой его работой стал фильм «Ночь председателя», вышедший в 1981 году, где главную роль играл легендарный Михаил Глузский.

«У меня был небольшой эпизод — помню, усы приклеивали. Конечно, личность Михаила Андреевича Глузского произвела на меня огромное впечатление», — рассказывал драматург.

С юмором он вспоминал и один из курьезных случаев на съемочной площадке, когда его, загримированного под бомжеватого водилу, прогнал со съемочной площадки член съемочной группы, не узнав профессора театрального института.

Несмотря на десятки пьес и создание собственного театра, к кинокарьере Коляда всегда относился без пиетета, иронично замечая, что лишь недавно, пересматривая старый фильм, узнал в нем свой молодой голос.

Ранее 5-tv.ru писал, что скоропостижно скончался 27-летний актер из «Великолепного века» Ибрагим Йылдыз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
Ставропольские подростки попали под следствие за поджог вышек связи
22:00
Смерть по соседству: пять российских серийных маньяков, выпущенных на свободу
21:46
Подальше от матери? Почему дети певицы Валерии живут в Дубае
21:33
Мужчина убил жену, спрятал ее тело в шкаф и расправился с четырьмя детьми
21:32
Трамп приказал прекратить все деловые отношения с Испанией
21:17
Слежка через камеры: как израильская разведка выследила Али Хаменеи

Сейчас читают

Золотая аренда: сдача квартир для домашнего ареста становится выгодным бизнесом
Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео