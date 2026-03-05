«У меня такая внучечка-красотулечка»: 48-летняя Ольга Картункова стала бабушкой

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Актриса долго интриговала подписчиков, но потом неожиданно вышла на связь в личном блоге.

Юмористка и актриса Ольга Картункова стала бабушкой

Фото: Зиновская Ольга/ТАСС

Юмористка и актриса Ольга Картункова стала бабушкой в 48 лет

Юмористка и актриса Ольга Картункова стала бабушкой. Об этом она рассказала в личном блоге.

«Я вам так скажу: я стала бабушкой. Наконец-то я стала бабушкой прекрасной внучечки-пахучечки моей. У меня такая внучечка-красотулечка, такая вкусная, что прямо хочется ее все время зацеловывать. Я очень счастлива», — сказала в видео 48-летняя артистка.

До этого несколько дней Картункова интриговала подписчиков, заявив , что скоро поделится одной важной новостью. Подписчики строили догадки, но почти никто и не мог даже предположить, что Ольга теперь бабушка. При этом еще в декабре Картункова на шоу рэпера Басты обмолвилась, что уже готова к внукам. Тогда она сказала, что была бы щедрой бабушкой

Пока что имя новорожденной не раскрыли. Известно, что сын актрисы Александр женился на девушке Эльвире в августе 2022 года. Семья ведет непубличный образ жизни, поэтому детали их жизни неизвестны. Ольга не раз говорила, что приняла свою невестку как родную и даже называет ее дочерью.

Ранее 5-tv.ru писал, как живет Ольга Картункова. Образ «боевой женщины» давно закрепился за звездой КВН, однако она может быть ранимой и неуверенной в себе.

