«Завидный холостяк»: с кем встречается Эмма Уотсон

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Актриса будто притягивает к себе богатых мужчин.

С кем встречается Эмма Уотсон: личная жизнь и романы

Фото: © Getty Images/Gilbert Flores / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с мексиканским миллиардером

Звезда «Гарри Поттера! Эмма Уотсон подтвердила наличие романтических отношений с предпринимателем Гонсало Хевиа Байересом во время совместного отпуска в Мексике. Об этом сообщила Daily Mail.

Папарацци запечатлели 35-летнюю актрису и бизнесмена за страстными поцелуями в аэропорту Мехико, а позже пару видели на элитном курорте Пунта-Мита.

Несмотря на то, что в прошлом году знаменитости приписывали связь с специалистом по литературе Кираном Брауном, теперь очевидно, что ее сердце несвободно.

Гонсало — наследник одной из богатейших династий Мексики, чье состояние оценивается в миллиарды долларов.

Инсайдеры издания утверждают, что отношения пары вышли на серьезный уровень.

«Гонсало, которого считают одним из самых завидных холостяков Мексики, глубоко увлечен и уже познакомил Эмму со своими родителями», — поделился источник.

Семья Байерес занимает третье место в списке богатейших кланов своей страны, владея конгломератом Grupo BAL и крупнейшими горнодобывающими предприятиями.

Сам Гонсало сейчас занимает пост генерального директора инвестиционной компании HBeyond в Нью-Йорке. Ранее он встречался с певицей Белиндой Перегрин, но их союз распался в 2024 году.

Отмечается, что сама Эмма Уотсон всегда крайне осторожно относилась к теме брака и публичности. Ранее в подкасте Джея Шетти она признавалась, что испытывает давление из-за общественных ожиданий.

«Я так счастлива, что еще не разведена. Это звучит негативно, но я верю, что брак — это чудо, к которому нужно быть готовым», — заявляла актриса.

До встречи с Байересом Уотсон связывали длительные отношения с Брэндоном Грином, сыном скандального магната Филипа Грина, а также романы с несколькими технологическими миллионерами.

Сейчас актриса совмещает личную жизнь с обучением в Оксфорде, где получает степень магистра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Аудио или бумажные: какие книги полезнее для детей
23:36
Навыки деревенского парня: турист украл фламинго из отеля ради пыток
23:26
«Завидный холостяк»: с кем встречается Эмма Уотсон
23:15
Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
23:04
Злоупотребления и барьеры: какие риски влечет ГОСТ на маникюр в России
22:59
Освобожденных из плена ВСУ российских бойцов доставили в Подмосковье

Сейчас читают

Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
«Сочетаете храбрость и нежность»: Путин поздравил россиянок с 8 марта
Ракета сбита над Турцией: опасно ли россиянам ехать на отдых и стоит ли сдавать билеты
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото