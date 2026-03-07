Карлсон: режим Зеленского поддерживает настоящих нацистов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Журналист сравнил действия израильских властей с киевскими.

Карлсон: Зеленский поддерживает «настоящих нацистов»

Фото: Reuters/Alina Smutko

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает «настоящих нацистов». Об этом заявил известный американский журналист Такер Карлсон.

В своем подкасте на YouTube-канале он сравнил действия Тель-Авива и Киева.

«Израиль очень близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — отметил Такер.

До этого американский журналист выступил с критикой в сторону президента США Дональда Трампа. Карлсон осудил американо-израильскую военную операцию против Ирана, в ходе которой погибли уже сотни детей. В частности, Карлсон назвал действия Вашингтона и Тель-Авива «отвратительными и злыми».

Узнав о резких словах журналиста, глава Белого дома заявил: Карлсон «сбился с правильного пути».

Атака США и Израиля на Иран

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по территории Ирана. Вскоре Тегеран принял ответные меры. Целями Исламской Республики стали как военные объекты Тель-Авива, так и американские базы в регионе.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в 2025 году, когда Израиль и Иран воевали 12 дней, то у него были «серьезные проблемы».

