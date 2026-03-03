Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Перебои в поставках уже были во время 12-дневной войны Израиля и Ирана летом 2025 года.

Как война в Иране скажется на Украине

Фото: Reuters/Alina Smutko

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Зеленский: из-за конфликта на Ближнем Востоке Украина может потерять оружие США

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке у Украины могут возникнуть трудности с вооружением. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Sera.

«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны», — сказал Зеленский.

Он добавил, что, когда в июне 2025 года конфликт Израиля и Ирана перерос в так называемую 12-дневную войну, поставки вооружения на Украину были замедлены.

Повторения ситуации и опасается глава киевского режима, хоть пока еще поток американского оружия в Незалежную стабилен.

Атака США и Израиля на Иран

Полномасштабный военный конфликт начался 28 февраля 2026 года, когда Вооруженные силы США и Израиля атаковали объекты в крупнейших городах Ирана. Трамп обосновал это решение необходимостью обеспечения безопасности своих граждан.

Во время воздушных рейдов были поражены не только военные штабы, но и гражданская инфраструктура, включая школу в Минабе. В результате ударов погиб аятолла Али Хаменеи. В ответ Иран развернул наступательную операцию «Правдивое обещание — 4», обстреляв ракетами американские базы на Ближнем Востоке, что затронуло также ОАЭ, Бахрейн и Ирак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. Так как подорожание энергоносителей «бумерангом» ударит по всей глобальной системе, которая во многом строится на долгах и сложных финансовых инструментах.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война в Иране
