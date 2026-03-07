Россия прекратила соглашение с ООН о создании центра устойчивого развития

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

МИД РФ сообщит организации о принятом решении.

Какие отношения у России и ООН

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия прекращает действие соглашения с Организацией объединенных наций о формировании центра устойчивого энергетического развития в Москве. О соответствующем решении сообщается на официальном портале правовой информации правительства РФ.

Прекращение действия соглашения обусловлено ФЗ «О международных договорах Российской Федерации», статьей 37. Решение о создание центра было подписано в Париже еще 5 сентября 2008 года, структура работала под эгидой ЮНЕСКО. ООН будет уведомлен о принятых мерах Министерством иностранных дел России.

Ранее депутаты ГД РФ приняли обращение в ООН, к парламентам Парижа, Лондона и Берлина, а также в Европейский парламент с призывом предотвратить возможное обострение конфликта на Украине. Опасения вызваны возможной передачей Киеву ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп в конце 2025 года осудил ООН за неспособность помочь в мирном урегулировании. По словам американского лидера, из-за этого Вашингтону постоянно приходится брать роль миротворцев на себя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

