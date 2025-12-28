Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Организация должна начать действовать активно и включиться в дело всеобщего мира.

Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве

Фото: www.globallookpress.com/Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Трамп: США подменяют собой ООН усилиями по урегулированию конфликтов

США заменяют собой ООН в миротворческих усилиях, поскольку сама организация не помогает в урегулировании конфликтов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая оказала очень мало помощи ни в одном из них, включая катастрофу, которая в настоящее время происходит между Россией и Украиной», — пишет американский лидер.

По словам Трампа, организация должна реабилитироваться, начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире.

В сентябре 2025 года, выступая на 80-й Генассамблее ООН, обвинил ООН в бездействии. Американский президент считает, что организация «пишет письма с очень резкими формулировками», но при этом никак их не реализует. По его словам, это все пустые слова, которые не решают проблем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине. Часть инцидентов подтверждена, другие расследуются. По словам руководителя управления Фолькера Тюрка, представители организации беседовали с пленными из РФ, часть из них рассказала о жестоком обращении и пытках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
28 дек
Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году
28 дек
В Минобороны сообщили о продвижении ВС РФ в зоне проведения спецоперации
27 дек
Зеленский заявил о наличии «красных линий» перед встречей с Трампом
23 дек
С тонущего корабля: власти Украины начали подготовку к бегству за границу
20 дек
Зеленский заявил, что мирного соглашения по урегулированию «может не быть»
19 дек
Роберт Фицо заявил, что Братислава отказывается от финансирования Киева
18 дек
«Разобьют кулак»: Лукашенко об освобождении Донбасса российскими военными
14 дек
«Играет с огнем»: вице-премьер Италии — о бессрочной блокировке активов РФ
13 дек
«Чувствительный вопрос»: Трамп резко усилил давление на Зеленского
13 дек
«Ничего не значат»: Фицо заявил, что больше не хочет быть частью Западной Европы
-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.69
-0.19 91.21
-0.68
Удача будет на стороне Скорпиона: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

19:02
Спутники «Аист-2Т» успешно доставлены на целевую орбиту
18:48
Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве
18:19
Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году
18:00
Делает зубы желтыми: стоматологи назвали самый опасный праздничный напиток
17:59
Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом
17:47
«Меня никто не узнает»: Татьяна Буланова часто ездит в автобусах

Сейчас читают

Зеленский прибыл в Майами для встречи с Трампом
Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный со спутниками «Аист-2Т»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Умерла Брижит Бардо — чем запомнилась французская кинозвезда 1950-х

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео