Трамп осудил ООН за неспособность помочь в миротворчестве
Организация должна начать действовать активно и включиться в дело всеобщего мира.
Фото: www.globallookpress.com/Pool via CNP
Трамп: США подменяют собой ООН усилиями по урегулированию конфликтов
США заменяют собой ООН в миротворческих усилиях, поскольку сама организация не помогает в урегулировании конфликтов. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Со всеми войнами и конфликтами, которые я уладил и прекратил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты стали настоящей Организацией Объединенных Наций, которая оказала очень мало помощи ни в одном из них, включая катастрофу, которая в настоящее время происходит между Россией и Украиной», — пишет американский лидер.
По словам Трампа, организация должна реабилитироваться, начать проявлять активность и принимать участие в обеспечении мира во всем мире.
В сентябре 2025 года, выступая на 80-й Генассамблее ООН, обвинил ООН в бездействии. Американский президент считает, что организация «пишет письма с очень резкими формулировками», но при этом никак их не реализует. По его словам, это все пустые слова, которые не решают проблем.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине. Часть инцидентов подтверждена, другие расследуются. По словам руководителя управления Фолькера Тюрка, представители организации беседовали с пленными из РФ, часть из них рассказала о жестоком обращении и пытках.
