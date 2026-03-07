Сийярто высмеял Зеленского, вспомнив номер с «игрой на пианино» гениталиями

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 68 0

Глава киевского ранее пригрозил премьер-министру Венгрии разговором с украинскими боевиками.

Сийярто высмеял Зеленского

Фото: www.globallookpress.com/Marcus Brandt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сийярто в ответ на угрозы Зеленского припомнил ему игру на пианино гениталиями

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского бескультурным. Об этом он заявил, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

Таким образом Сийярто прокомментировал угрозы президента Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры <…> Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — высмеял украинского лидера Сийярто.

Накануне Зеленский пригрозил дать номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро. Сам Орбан позже заявил, что его не запугать и он продолжит отстаивать интересы Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Украину в Евросоюз, а также не будет снабжать ее финансами. Интеграция постсоветской республики в ЕС подорвет всю Венгрию и ее экономику, поэтому Будапешт не должен «лицемерно» принимать все требования Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:50
Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2 на юге Москвы
18:33
«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве
18:15
«Посмотришь и умрешь»: как короткие видео в соцсетях разрушают мозг человека
18:02
Трамп заявил об уничтожении 42 иранских кораблей
17:42
«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу
17:33
Сийярто высмеял Зеленского, вспомнив номер с «игрой на пианино» гениталиями

Сейчас читают

«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу
Актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить