Сийярто в ответ на угрозы Зеленского припомнил ему игру на пианино гениталиями

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто назвал лидера киевского режима Владимира Зеленского бескультурным. Об этом он заявил, выступая на предвыборном мероприятии в Дебрецене.

Таким образом Сийярто прокомментировал угрозы президента Украины в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Зеленский смертельно угрожал премьер-министру Венгрии. Это одновременно и доказательство отсутствия у этого человека культуры <…> Но чего мы ожидаем от президента, который играет на пианино так, чтобы были видны обе руки?» — высмеял украинского лидера Сийярто.

Накануне Зеленский пригрозил дать номер премьер-министра Венгрии Виктора Орбана представителям ВСУ, если тот продолжит блокировать кредит Евросоюза Украине в 90 миллиардов евро. Сам Орбан позже заявил, что его не запугать и он продолжит отстаивать интересы Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Украину в Евросоюз, а также не будет снабжать ее финансами. Интеграция постсоветской республики в ЕС подорвет всю Венгрию и ее экономику, поэтому Будапешт не должен «лицемерно» принимать все требования Киева.

