«Все мои предательсва»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 34 0

На концерте зрители вместе с артисткой прошли путь от ощущения полной разбитости до обретения мощной внутренней силы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ани Лорак представила новую концертную программу о личной драме

Новое шоу певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) стало для нее настоящей исповедью. После премьеры концерта AURA артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что в основу программы легли ее личные переживания, боль и предательства, с которыми она столкнулась за последние пять лет.

По словам Ани Лорак, каждая песня и номер в новой программе отражают ее реальную жизнь.

«Это все этапы последних пяти лет моей жизни. Все мои предательства, которые я ощущала. Друзья, которые подводили и не то что подводили, а предавали, делали больно. И когда ты себя по частям собираешь из осколков своей боли. Весь этот текст прожит мной лично», — откровенно заявила певица.

Постановка разделена на пять смысловых блоков. Зрители вместе с артисткой проходят путь от ощущения полной разбитости до обретения мощной внутренней силы. Главный посыл шоу — перестать искать поддержку вовне и найти ее в самом себе.

«На самом деле опору надо искать внутри себя. И я сейчас ее нашла», — подчеркнула Ани Лорак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу. Во время концерта ей пришлось исполнить песню на вершине 50-метрового экрана. Но она решилась на такой риск, чтобы поднять «новую планку» в творчестве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:20
Путин провел встречу с Бастрыкиным. О чем рассказал президенту глава СК
20:00
Сон по расписанию: ученые вычислили идеальное время для отдыха
19:42
«Все мои предательсва»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях
19:24
Sky News: Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток
19:05
США официально признали правительство Венесуэлы
19:01
Совет экспертов Ирана соберется для выбора лидера в течение суток

Сейчас читают

«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве
«Могла свалиться в любой момент»: Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу
Разница в 47 лет: как жили и одевались женщины в Иране до революции
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить