Швеция обвинила Россию в запуске беспилотника с корабля на Балтике

МИД Швеции объявил демарш послу России из-за якобы запуска дрона с корабля

Министерство иностранных дел (МИД) Швеции выразило устный протест российскому послу Сергею Беляеву. Причиной стал предполагаемый запуск беспилотника с их территории. Об этом дипломат сообщил РИА Новости.

«МИД Швеции осуществил перед послом России устный демарш в отношении предполагаемого запуска беспилотного летательного аппарата с российского военного корабля 25 февраля во время его нахождения в шведских территориальных водах», — рассказал посол России в Стокгольме.

Французские военные перехватили беспилотник 27 февраля в 10 километрах от порта Мальме. Как раз в этом районе базируется единственный действующий авианосец Франции «Шарль де Голль», который сейчас участвует в миссии НАТО «Балтийский страж». Группировка кораблей патрулирует Северную Атлантику и Балтийское море, чтобы следить за безопасностью подводных кабелей.

Беляев подчеркнул, что шведская сторона не предоставила никаких доказательств причастности России к этому инциденту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что береговая охрана Швеции задержала грузовое судно в Балтийском море, следовавшее в Санкт-Петербург из Касабланки под гвинейским флагом. Корабль находится в санкционном списке Украины. Информация о местонахождении экипажа отсутствует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



