Спасатели осмотрели пять километров береговой линии реки в Звенигороде в поисках пропавших детей

Пять километров береговой линии вниз по течению Москвы-реки в Звенигороде было осмотрено специалистами МЧС и волонтерами в поисках троих пропавших детей. Об этом ТАСС сообщили в штабе поисковой операции.

Продолжают работу и группы на снегоходах. Кроме того, спасателями активно применяются дроны, с их помощью обследована территория в радиусе пяти километров в зоне исчезновения несовершеннолетних.

Чтобы найти 13-летнюю Алину, а также 12-летних Богдана и Ивана, задействованы вертолеты, а также две группы водолазов.

Связь с детьми пропала днем 7 марта, когда они ушли на прогулку. В последний раз их видели в районе реки Москвы. Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме. Волонтерам удалось найти шарф одного из исчезнувших школьников.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, жительница Звенигорода рассказала о гибели детей на реке 15 лет назад. Женщина призналась, что и сама едва не погибла здесь в подростковом возрасте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.