В России стартовала четырехдневная рабочая неделя

Сокращенный график связан с переносом выходного после 8 Марта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Россияне вышли на работу во вторник, 10 марта, но рабочая неделя продлится всего до пятницы. Короткий график утвержден производственным календарем на 2026 год.
Дополнительный выходной пришелся на понедельник, 9 марта, — его добавили из-за того, что Международный женский день выпал на воскресенье. Таким образом, после праздников страна вернулась к труду лишь 10-го числа.
Следующая сокращенная неделя ожидается в конце апреля — с 27 по 30 число.
До конца года запланировано еще несколько нерабочих дней: 1 мая, 11 мая (перенос с воскресенья), 12 июня, 4 ноября (среда) и 31 декабря (четверг).
