В России стартовала четырехдневная рабочая неделя

Россияне вышли на работу во вторник, 10 марта, но рабочая неделя продлится всего до пятницы. Короткий график утвержден производственным календарем на 2026 год.

Дополнительный выходной пришелся на понедельник, 9 марта, — его добавили из-за того, что Международный женский день выпал на воскресенье. Таким образом, после праздников страна вернулась к труду лишь 10-го числа.

Следующая сокращенная неделя ожидается в конце апреля — с 27 по 30 число.

До конца года запланировано еще несколько нерабочих дней: 1 мая, 11 мая (перенос с воскресенья), 12 июня, 4 ноября (среда) и 31 декабря (четверг).

