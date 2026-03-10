В России стартовала четырехдневная рабочая неделя

Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Сокращенный график связан с переносом выходного после 8 Марта.

В России стартовала четырехдневная рабочая неделя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россияне вышли на работу во вторник, 10 марта, но рабочая неделя продлится всего до пятницы. Короткий график утвержден производственным календарем на 2026 год.

Дополнительный выходной пришелся на понедельник, 9 марта, — его добавили из-за того, что Международный женский день выпал на воскресенье. Таким образом, после праздников страна вернулась к труду лишь 10-го числа.

Следующая сокращенная неделя ожидается в конце апреля — с 27 по 30 число.

До конца года запланировано еще несколько нерабочих дней: 1 мая, 11 мая (перенос с воскресенья), 12 июня, 4 ноября (среда) и 31 декабря (четверг).

