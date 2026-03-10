Суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова-младшего с десятой женой

Суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова-младшего с Ариной Алибасовой из-за того, что их общей дочери еще не исполнилось десять месяцев. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, судебное заседание по определению места жительства ребенка состоится в конце марта. Материалы дела в суд пока что не поступили.

До этого, 26 февраля, в Нижнем Новгороде прошло предварительное заседание по месту регистрации. Известно, что суд перенес рассмотрение дела в этот город по ходатайству защиты ответчика об изменении подсудности.

Сын заслуженного артиста РФ Бари Алибасова отобрал ребенка у своей жены Арины, ударил ее по лицу и подал документы на развод. По информации Telegram-канала «112», Бари даже не пустил Арину на день рождения их дочери и избил ее. Сам Алибасов заявлял, что девушка «все разрушила», а его отец категорически против визита Арины.

Пара поженилась в мае 2025 года, на тот момент девушка уже была беременна. Также у Алибасова-младшего есть дочь Амелия от продюсера Виолетты Гришиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Алибасова-младшего частично ослепла в ходе родов.

