Поддерживать иммунитет: какие продукты полезны мужчинам после 25 лет

|
Мурад Устаров
Необходимые вещества помогают снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживают работу сердца.

Какие морепродукты полезны для мужчин

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Диетолог Парецкая: морепродукты помогут мужчинам поддерживать здоровье

Морепродукты богаты полезными витаминами, которые помогают мужчинам поддерживать здоровье после 25 лет, когда организм сталкивается с недосыпом, малоподвижностью и стрессом. Об этом в беседе с Life.ru сообщила диетолог Алена Парецкая.

Организму необходима омега-3, которая содержится в лососе, скумбрии, сельди и сардинах. Элемент снижает уровень «плохого» холестерина, поддерживает сердце, сосуды и работу, а также дает витамин D.

Эксперт подчеркнула, что для выработки тестостерона и укрепления иммунитета мужчинам полезен цинк. Его нехватка ведет к упадку сил и замедленному восстановлению после нагрузок. Наиболее богаты цинком устрицы, мидии и креветки.

Кроме того, эксперт выделила йод, поддерживающий деятельность щитовидной железы и обмена веществ. Источниками могут стать морская рыба, кальмары, креветки, морская капуста и ламинария.

Парецкая советует включать рыбу в рацион два-три раза в неделю порциями по 150-200 граммов, добавлять морепродукты один-два раза в неделю, чередуя их с рыбными блюдами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие сладости могут заменить конфеты.

