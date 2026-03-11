Умер известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Валерий Бочкин

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 356 0

Коллектив театра, в котором он служил, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Умер актер Валерий Бочкин

Фото: Telegram/Театр "На Неве"/teatrnaneve

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 82-м году жизни умер заслуженный артист РФ Валерий Бочкин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Об этом сообщили в Telegram-канале Санкт-Петербургского детского драматического театра «На Неве».

«В каждой своей роли Валерий Николаевич был убедительным и многогранным. Всех очаровывали его природная эмпатия, чувство юмора и душевная отзывчивость», — сказано в посте пресс-службы театра, в котором служил актер.

Валерия Николаевича Бочкина не стало 7 марта. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Дата и места прощания пока неизвестны и будут сообщены позже.

Он родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС, а в 1980-е он служил в ленинградском Театре драмы и комедии на Литейном. С 1987 года он стал работать в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».

За свою карьеру он успел сняться в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Бандитский Петербург — 8 (Терминал)», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Маяковский. Два дня», «Женское дело», «Дорогой мой человек», «Мушкетеры Екатерины», «Хвост» и «Когда растаял снег».

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.74
-0.41 91.90
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
Выпуск препаратов для сердца и сосудов в Москве вырос почти на 80%
13:41
ЦАХАЛ начал новую волну авиаударов одновременно по Ливану и Ирану
13:40
Бойцу, в одиночку оборонявшему позицию 68 дней, присвоили звание Героя России
13:40
Четвероногий спаситель: собака обнаружила у женщины рак легких
13:30
Торчащая из асфальта арматура проткнула пассажирку автомобиля на Камчатке
13:20
Новый имидж и грандиозные планы: певица Слава возвращается к гастролям

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
«Рыдаю третьи сутки»: стал известен диагноз Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео