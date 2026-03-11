Умер известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей» актер Валерий Бочкин

На 82-м году жизни умер заслуженный артист РФ Валерий Бочкин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Об этом сообщили в Telegram-канале Санкт-Петербургского детского драматического театра «На Неве».

«В каждой своей роли Валерий Николаевич был убедительным и многогранным. Всех очаровывали его природная эмпатия, чувство юмора и душевная отзывчивость», — сказано в посте пресс-службы театра, в котором служил актер.

Валерия Николаевича Бочкина не стало 7 марта. Коллектив театра выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Дата и места прощания пока неизвестны и будут сообщены позже.

Он родился 21 июня 1944 года. В 1973 году окончил ГИТИС, а в 1980-е он служил в ленинградском Театре драмы и комедии на Литейном. С 1987 года он стал работать в Санкт-Петербургском детском драматическом театре «На Неве».

За свою карьеру он успел сняться в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых «Бандитский Петербург — 8 (Терминал)», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Маяковский. Два дня», «Женское дело», «Дорогой мой человек», «Мушкетеры Екатерины», «Хвост» и «Когда растаял снег».

