Россия вошла в десятку мировых лидеров по качеству школьного образования

Евгения Алешина
Также за пять лет уменьшилось количество отстающих учеников.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Россия вошла в десятку мировых лидеров по качеству школьного образования. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, отдельно мы работаем и с отстающими школьниками», — сказал Кравцов.

По его словам, количество отстающих школьников за пять лет уменьшилось на 10% — с 25% до 15%.

В ходе беседы Кравцов также обсудил с Путиным подготовку Стратегии развития системы образования, разработку единой линейки государственных учебников, а также повышение качества обучения по естественно-научному профилю, подготовке педагогических кадров и специалистов в колледжах.

Министр просвещения РФ отметил, что переход на единые в нашей стране учебники по основным предметам будет завершен к 2028 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в девятых классах введут устный экзамен по истории. О подобной проверке знаний у школьников ранее говорили и учителя, и историки.

