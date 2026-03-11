Востребованная профессия: в Москве за полтора месяца обучают слесарей‑сантехников

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

В столице сохраняется высокий спрос на специалистов ЖКХ, их зарплата за пять лет выросла на 64%.

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве за полтора месяца обучают профессии слесаря-сантехника

В Москве действует программа ускоренного обучения профессии слесаря-сантехника, позволяющая освоить специальность примерно за полтора месяца. Об этом сообщили в столичной службе занятости населения, отметив высокий спрос на таких специалистов на городском рынке труда.

Одной из ключевых площадок подготовки стал центр практического обучения «Профессии будущего». Здесь создана специализированная мастерская, в которой слушатели осваивают навыки работы с инженерными коммуникациями. Пространство оборудовано как полноценная сантехническая лаборатория: установлены рабочие зоны для сборки, пайки и тестирования систем, подготовлены стенды с трубами различных диаметров, а также профессиональные инструменты.

«Востребованность специалистов подтверждается цифрами: в агрегированной базе центра „Профессии будущего“ представлено почти 5,5 тысячи вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уровень дохода отражает высокий спрос на квалифицированные кадры: средняя зарплата слесарей-сантехников достигает 170 тысяч рублей. При этом за последние пять лет зарплата этих специалистов выросла на 64%», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра практического обучения «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Программа обучения доступна для всех жителей независимо от возраста и предыдущего опыта работы. Новички получают базовую подготовку примерно за шесть недель, а действующие специалисты могут повысить квалификацию или разряд в рамках краткосрочных курсов продолжительностью около двух недель.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, развитие системы профессионального обучения является частью стратегии социальной политики столицы до 2030 года. Город формирует современную образовательную инфраструктуру, которая позволяет жителям получать новые навыки и быстрее адаптироваться к требованиям рынка труда.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что в Москве инженерные классы функционируют уже в 207 школах, где обучаются около 12 тысяч старшеклассников. Учащиеся могут выбрать одно из четырех направлений подготовки: инженерно‑техническое, инженерно‑химическое, космическое или авиастроительное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Сладкая отрава: сколько сахара можно есть без вреда для здоровья
22:57
Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель
22:48
МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив
22:39
В России запретили изымать у многодетных семей земельные участки за долги
22:30
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов
22:19
Европа увеличила объемы импорта российского газа по «Турецкому потоку»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео