Востребованная профессия: в Москве за полтора месяца обучают слесарей‑сантехников

В Москве за полтора месяца обучают профессии слесаря-сантехника

В Москве действует программа ускоренного обучения профессии слесаря-сантехника, позволяющая освоить специальность примерно за полтора месяца. Об этом сообщили в столичной службе занятости населения, отметив высокий спрос на таких специалистов на городском рынке труда.

Одной из ключевых площадок подготовки стал центр практического обучения «Профессии будущего». Здесь создана специализированная мастерская, в которой слушатели осваивают навыки работы с инженерными коммуникациями. Пространство оборудовано как полноценная сантехническая лаборатория: установлены рабочие зоны для сборки, пайки и тестирования систем, подготовлены стенды с трубами различных диаметров, а также профессиональные инструменты.

«Востребованность специалистов подтверждается цифрами: в агрегированной базе центра „Профессии будущего“ представлено почти 5,5 тысячи вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Уровень дохода отражает высокий спрос на квалифицированные кадры: средняя зарплата слесарей-сантехников достигает 170 тысяч рублей. При этом за последние пять лет зарплата этих специалистов выросла на 64%», — рассказал руководитель службы занятости населения Москвы и центра практического обучения «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

Программа обучения доступна для всех жителей независимо от возраста и предыдущего опыта работы. Новички получают базовую подготовку примерно за шесть недель, а действующие специалисты могут повысить квалификацию или разряд в рамках краткосрочных курсов продолжительностью около двух недель.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, развитие системы профессионального обучения является частью стратегии социальной политики столицы до 2030 года. Город формирует современную образовательную инфраструктуру, которая позволяет жителям получать новые навыки и быстрее адаптироваться к требованиям рынка труда.

Ранее 5‑tv.ru сообщал, что в Москве инженерные классы функционируют уже в 207 школах, где обучаются около 12 тысяч старшеклассников. Учащиеся могут выбрать одно из четырех направлений подготовки: инженерно‑техническое, инженерно‑химическое, космическое или авиастроительное.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.