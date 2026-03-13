Орбан указал на нежелание Киева допустить экспертов для оценки состояния «Дружбы»

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 28 0

Венгерскую делегацию направили в Киев, чтобы провести переговоры.

Почему Зеленский не разрешает проверить состояние «Дружбы»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Соловьева

Украина намеренно не допускает венгерских экспертов к нефтепроводу «Дружба», чтобы скрыть обман. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

Иностранные специалисты планируют осмотреть место перекрытия трубопровода, чтобы оценить возможность его перезапуска. Виктор Орбан уверен, что «Дружбу» можно открыть вновь.

«Думаю, что Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду», — говорит премьер-министр.

Несмотря на нежелание Украины идти на контакт, Венгрия решила все-таки направить в Украину свою делегацию. Главная задача — провести переговоры и официально добиться разрешения на поездку к месту предполагаемого повреждения нефтепровода.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина может не получить кредит на 90 миллиардов евро от Евросоюза к апрелю. Процесс затянулся из-за Венгрии, которая блокирует выделение денежных средств до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» через украинскую территорию.

