Остановка дыхания или изжога? О чем говорят слюни на подушке с утра

|
Светлана Стофорандова Журналист

Переживать не стоит тем, кто любит спать на боку и животе. В этом случае поможет обычная смена позы.

Почему текут слюни во сне и чем это грозит здоровью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

CNN: причиной повышенного слюнотечения может быть опасное заболевание — апноэ

Проснуться на мокрой подушке может каждый, но если это случается постоянно, стоит насторожиться. Как сообщает CNN со ссылкой на экспертов, регулярное слюнотечение во сне часто бывает симптомом скрытых проблем со здоровьем.

Тех, кто плотно поужинал, выпил спиртное или просто любит спать на боку или животе, слюни на подушке не должны пугать. В этих случаях достаточно просто сменить позу. Но есть пять ситуаций, когда организму нужна помощь.

Одной из самых опасных причин считается апноэ сна. При этом заболевании у человека во сне может регулярно останавливаться дыхание, что часто сопровождается сильным храпом. В результате больной начинает часто дышать ртом и просыпается с ощущением сильной сухости и слюной на постели. Если не проходить лечение, то апноэ может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже инсульта.

Также причина повышенного слюнотечения часто кроется в искривленной носовой перегородке или увеличенных аденоидах. Еще одним скрытым фактором может стать кислотный рефлюкс, при котором содержимое желудка забрасывается обратно в пищевод. Это вызывает изжогу и заставляет организм выделять лишнюю жидкость. Не стоит забывать и о заложенности носа из-за аллергии или простуды, когда слюна становится защитным механизмом для борьбы с бактериями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

