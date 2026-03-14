Более 3000 школьников из Москвы вышли в финал всероссийской олимпиады

Собянин: более 3 тыс. школьников из Москвы вышли в финал Всероссийской олимпиады

Более трех тысяч юных москвичей вышли в финал Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике, физике, химии и русскому языку. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

За победу в соревнованиях по робототехнике будут бороться 126 учащихся. Количество человек увеличилось на 38% по сравнению с 2025 годом.

«Покажут свои знания по химии — 197 учеников, по русскому языку — 234, по физике — 199. Впервые сформирована московская сборная по ИИ — в ее составе 128 школьников», — говорится в публикации градоначальника.

Финалы олимпиад пройдут с 14 марта по 3 мая в разных регионах страны. Состязания по восьми предметам из 24-х примет Москва.

В прошлом году сборная Москвы достигла выдающихся результатов, получив 1863 диплома победителей и призеров на различных соревнованиях. Более 100 учащихся стали лучшими сразу в нескольких дисциплинах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министерство просвещения России предложило запретить публикацию данных о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ и ОГЭ, а также готовых ответов на задания Всероссийской олимпиады школьников. Под ограничения также подпадают задания из учебников и учебных пособий, включенных в федеральный перечень.

