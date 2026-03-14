Индивидуальная реакция: какие крупы нельзя есть при сахарном диабете

Эндокринолог объяснила, какие зерновые продукты могут стать частью рациона людей с нарушением обмена глюкозы и поддержать стабильное самочувствие.

Эндокринолог Дымура: при сахарном диабете не нудно отказываться от каш

Пациентам с диабетом не требуется полностью отказываться от каш, однако важно правильно выбирать их разновидности и способ приготовления. Речь идет о продуктах с низким или средним гликемическим индексом, которые медленно усваиваются и не провоцируют резких скачков сахара в крови. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Дымура.

По словам эксперта, в список наиболее подходящих круп входят гречневая и перловая, богатые клетчаткой и микроэлементами. Также допускается употребление цельнозерновой овсяной и ячневой круп, а в качестве альтернативного гарнира можно использовать киноа. Кроме того, полезным вариантом считаются бурый и черный рис, поскольку в них сохраняется оболочка зерна, замедляющая усвоение углеводов.

Эксперт подчеркнула, что каши лучше готовить до состояния легкой упругости, чтобы снизить фактический гликемический индекс блюда.

Специалист напомнила, что важное значение имеют размер порции и сочетание круп с белковыми продуктами и овощами. Такой подход помогает дольше сохранять чувство сытости и эффективнее контролировать уровень глюкозы.

Подбор питания при диабете должен учитывать индивидуальную реакцию организма, поскольку даже полезные продукты у некоторых людей способны вызывать повышение сахара.

Индивидуальная реакция: какие крупы нельзя есть при сахарном диабете
