Генконсульство России в иранском Исфахане временно приостановило работу

Светлана Стофорандова Журналист

Решение было принято в связи с участившимися атаками на дипломатические объекты в республике.

Почему Генконсульство России в Иране временно закрылось

Генеральное консульство России в иранском городе Исфахан временно прекратило работу. О приостановке приема граждан сообщили в официальном Telegram-канале диппредставительства.

«В связи с текущей ситуацией Генконсульство России в Исфахане временно приостанавливает свою работу. О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», — говорится в тексте официального сообщения.

Решение было принято на фоне роста числа атак на дипломатические учреждения в Иране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что здание российского диппредставительства в Исфахане 8 марта попало под удар во время атаки на расположенную неподалеку администрацию губернатора провинции. В результате происшествия в консульстве выбило стекла в рабочих кабинетах и жилых помещениях.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Марии Захаровой, нескольких сотрудников ведомства отбросило взрывной волной, однако обошлось без жертв и тяжелых ранений. Ведомство требует от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке строгого соблюдения международного права и обеспечения неприкосновенности дипломатических объектов.

