Здание Генконсульства РФ в Исфахане пострадало в результате атаки 8 марта

МИД России требует соблюдения неприкосновенности дипломатических объектов в Иране.
Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Захарова: Генконсульство РФ в Исфахане пострадало 8 марта
Здание Генерального консульства России в иранском Исфахане получило повреждения после нападения на администрацию губернатора провинции 8 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации пресс-службы министерства, в результате атаки были выбиты стекла в служебном здании и жилых квартирах консульства, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Пострадавших с серьезными травмами нет.
«К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — отметила Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что число инцидентов, затрагивающих дипломатические учреждения в Иране, растет, влияя как на сотрудников, так и на граждан других государств, находящихся в стране. В связи с этим Россия требует от всех сторон конфликта строгого соблюдения международного права и неприкосновенности дипломатических объектов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова охарактеризовала кризис на Ближнем Востоке как беспрецедентную трагедию. По ее словам, нынешние события в регионе относятся к числу самых масштабных и разрушительных за всю его историю.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 мар
- Более 15 тысяч иранцев ранены в результате ударов США и Израиля с 28 февраля
- 10 мар
- Трамп готов к диалогу с Ираном при условии продуктивности переговоров
- 10 мар
- Иран закрыл Ормузский пролив для судов США и Израиля
- 10 мар
- Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
- 10 мар
- Блицкриг провалился: Пентагон стремительно истощает запасы в войне с Ираном
- 10 мар
- Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
- 10 мар
- В «Аэрофлоте» рассказали о приостановке рейсов из ОАЭ
- 10 мар
- Пентагон анонсировал самый масштабный день ударов США по Ирану
- 10 мар
- Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
- 10 мар
- В ВОЗ получили сообщения об использовании Израилем фосфора при ударах в Ливане
Читайте также
93%
Нашли ошибку?