Здание Генконсульства РФ в Исфахане пострадало в результате атаки 8 марта

Захарова: Генконсульство РФ в Исфахане пострадало 8 марта

Здание Генерального консульства России в иранском Исфахане получило повреждения после нападения на администрацию губернатора провинции 8 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации пресс-службы министерства, в результате атаки были выбиты стекла в служебном здании и жилых квартирах консульства, нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Пострадавших с серьезными травмами нет.

«К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», — отметила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что число инцидентов, затрагивающих дипломатические учреждения в Иране, растет, влияя как на сотрудников, так и на граждан других государств, находящихся в стране. В связи с этим Россия требует от всех сторон конфликта строгого соблюдения международного права и неприкосновенности дипломатических объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова охарактеризовала кризис на Ближнем Востоке как беспрецедентную трагедию. По ее словам, нынешние события в регионе относятся к числу самых масштабных и разрушительных за всю его историю.

