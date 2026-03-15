«Пустое место»: Охлобыстин сравнил мультипликационную графику с некоторыми людьми

Дарья Корзина
Съемки с виртуальными персонажами и объектами не доставили актеру никаких сложностей, ведь они порой похожи на людей.

Иногда встречается ситуация, когда человек присутствует, с ним ведется общение, а затем выясняется, что он пустое место. Так актер Иван Охлобыстин высказался в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма Сарика Андреасяна «Домовенок Кузя — 2».

Премьера фильма запланирована на 19 марта.

По словам Охлобыстина, съемки с виртуальными персонажами и объектами не вызвали трудностей.

«Нормально, я привык», — отметил актер, комментируя взаимодействие с тем, чего на площадке фактически нет.

Охлобыстин также сравнил компьютерную графику с общением с людьми.

«Иногда и в жизни такое: вот человек есть, с ним общаешься, а потом понимаешь, что он пустое место», — высказался актер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Охлобыстин положительно относится к экранизациям классических сказок и мультфильмов. По его мнению, в появлении новых версий известных произведений нет ничего негативного: зрители всегда могут обратиться к оригиналам, а неудачные проекты со временем сами исчезают, и это является естественным процессом.

