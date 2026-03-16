Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка

|
Диана Кулманакова
На частную клинику у блогера нет средств из-за ареста счетов.

В каком сейчас состоянии Лерчек: где лечится от рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Популярный блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, теряет зрение на один глаз из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Гагаринского суда Москвы.

Медики диагностировали у Лерчек рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. Осложнения затронули в том числе зрение. Также блогер не может самостоятельно передвигаться — у нее разрушаются позвонки. Теперь у блогера есть риск ослепнуть полностью на один глаз.

Из-за ухудшения состояния здоровья Чекалина не смогла присутствовать на заседании суда, где должны рассматривать ее уголовное дело о выводе денег за рубеж. Адвокаты запросили приостановить судебный процесс до выздоровления блогера и выпуситить ее из-под домашнего ареста.

Блогер находится в государственном онкологическом центре, где проходит лучевую терапию. На данный момент состояние Лерчек характеризуется критическим уровнем боли, достигающим 9–10 баллов по шкале интенсивности.

На частную клинику у семьи нет средств из-за ареста счетов.

Где дети

Дети Лерчек на данный момент проживают с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным, который уже сообщил им о диагнозе мамы.

У пары трое общих детей: двойняшки Алиса и Богдан (2016 года рождения) и сын Лев (2022 года рождения).

О новорожденном сыне Валерии заботятся его отец — аргентинский танцор Луис Сквиччиарини — и бабушка Эльвира Феопентова.

Малыш появился на свет в конце февраля, роды были экстренными.

Драгоценное время упущено

Ранее, еще во время беременности и домашнего ареста, Лерчек просила разрешить ей полноценное медицинское обследование. Близкие уверены: драгоценное время для лечения было упущено.

Болезнь подтвердилась после родов, когда врачи отправили плаценту на гистологию.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Пока тело не найдено, человек жив: как в Звенигороде ищут пропавшую школьницу
14:10
Песков: Трамп не утратил интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины
14:08
Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
14:00
Обошел Леонардо Ди Каприо и забрал «Оскар»: кто такой Майкл Б. Джордан
13:44
Продажи квартир для закрытия ипотеки в России выросли вдвое
13:39
Громкая семейная история: Пелагея вывела в свет дочку, с которой не общается отец

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Никаких оправданий: немецкий политик побрилась налысо после провала на выборах
«Все смешалось в доме…»: звезды на красной дорожке национальной премии «Виктория»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео