Медосмотры и психологи: Чекалин начнет отбывать срок в СИЗО «Капотня»

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Спустя 14 дней блогера могут перевести в другой московский изолятор.

Где будет сидеть Чекалин

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Артем Чекалин проведет двухнедельный карантин в СИЗО «Капотня»

Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) Артема Чекалина доставят в столичный следственный изолятор «Капотня». Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, там он проведет ближайшие две недели.

«Чекалина доставят в СИЗО „Капотня“, где он проведет время на карантине. Обычно это 14 суток», — отметили в правоохранительных органах.

В течение 14 дней врачи проведут все необходимые медицинские обследования, чтобы выявить возможные опасные заболевания. Также с осужденным будет работать психолог, который поможет ему адаптироваться к новым условиям.

После окончания карантина Артема Чекалина могут распределить в другой московский изолятор для дальнейшего отбывания срока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня Гагаринский суд Москвы вынес приговор в отношении Чекалина по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Артем Чекалин получил семь лет колонии по обвинению в переводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ.

14 апр
«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину
13 апр
«Омерзение к тем, кто принял решение»: Гордон намерена защищать Чекалина
13 апр
«Согласны» — Прокуратура о приговоре Чекалину по делу о выводе средств за рубеж
13 апр
Вслед за Блиновской: что ждет Артема Чекалина в колонии и сможет ли он выйти по УДО
13 апр
«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
13 апр
Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда
13 апр
Экс-супруг Лерчек Артем Чекалин спокойно отреагировал на вынесенный приговор
13 апр
Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей
13 апр
Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
13 апр
«Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
