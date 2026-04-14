Медосмотры и психологи: Чекалин начнет отбывать срок в СИЗО «Капотня»

Спустя 14 дней блогера могут перевести в другой московский изолятор.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Артем Чекалин проведет двухнедельный карантин в СИЗО «Капотня»
Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) Артема Чекалина доставят в столичный следственный изолятор «Капотня». Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, там он проведет ближайшие две недели.
«Чекалина доставят в СИЗО „Капотня“, где он проведет время на карантине. Обычно это 14 суток», — отметили в правоохранительных органах.
В течение 14 дней врачи проведут все необходимые медицинские обследования, чтобы выявить возможные опасные заболевания. Также с осужденным будет работать психолог, который поможет ему адаптироваться к новым условиям.
После окончания карантина Артема Чекалина могут распределить в другой московский изолятор для дальнейшего отбывания срока.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня Гагаринский суд Москвы вынес приговор в отношении Чекалина по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Артем Чекалин получил семь лет колонии по обвинению в переводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 14 апр
- «Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину
- 13 апр
- «Омерзение к тем, кто принял решение»: Гордон намерена защищать Чекалина
- 13 апр
- «Согласны» — Прокуратура о приговоре Чекалину по делу о выводе средств за рубеж
- 13 апр
- Вслед за Блиновской: что ждет Артема Чекалина в колонии и сможет ли он выйти по УДО
- 13 апр
- «Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор
- 13 апр
- Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда
- 13 апр
- Экс-супруг Лерчек Артем Чекалин спокойно отреагировал на вынесенный приговор
- 13 апр
- Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей
- 13 апр
- Взяли под стражу в зале суда: Артему Чекалину вынесли приговор по делу о выводе денег за рубеж
- 13 апр
- «Пришел с тяжелым сердцем»: Артем Чекалин попрощался с детьми перед приговором
Читайте также
Нашли ошибку?