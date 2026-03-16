Лавров: Европа хочет сохранить нацизм на территории Украины

Европейские страны хотят сохранить нацистский режим на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Первопричина (украинского конфликта. — Прим. ред.) — это наличие нацистского режима в Киеве, а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить. <…> И этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завести какие-то стабилизационные силы. Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», — уточнил глава ведомства.

Он отметил, что режим, который сейчас установился в Незалежной — это тот режим, который запретил во всех сферах жизни русский язык и объявил вражду всему русскому.

Напомнил Лавров и слова главы киевкского режима Владимира Зеленского о людях, восставших против государственного переворота в 2014 году в Крыму и на Донбассе. И в 2021-м, и в 2026-м глава киевского режима называл жителей этих территории не иначе как «существами».

«И вот такого человека хотят сохранить во главе государства, которое по воле Запада превратилось в неонацистское образование? И то, что главными спонсорами являются Германия, прибалтийские страны, говорит о том, что нацизм-то очень сильно живуч в европейских мозгах и в европейских планах. Ну и Франция, конечно, предает заветы генерала де Голя (Шарль де Голь — военный, символ сопротивления Франции во время Второй мировой войны. — Прим. ред.)», — заметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что все вышеперечисленное — это серьезнейшая проблема, которая и не позволят России остановить спецоперацию прямо сейчас по линии соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров объяснил решения европейских политиков желанием придать нацизму приемлемый вид. Он подчеркнул, что дипломаты продолжат работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми, и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись.

