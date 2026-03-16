Продолжат враждебную деятельность: Лавров про желание Европы сохранить нацизм

Александра Якимчук
Дипломат отметил, что эта идеология, поразившая Украину, стала одной из первопричин СВО.

Лавров: Европа хочет сохранить нацизм на территории Украины

Европейские страны хотят сохранить нацистский режим на территории Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

«Первопричина (украинского конфликта. — Прим. ред.) — это наличие нацистского режима в Киеве, а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить. <…> И этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность. На его территорию собираются завести какие-то стабилизационные силы. Это, по сути, будут оккупационные войска, которые будут представлять угрозу Российской Федерации», — уточнил глава ведомства.

Он отметил, что режим, который сейчас установился в Незалежной — это тот режим, который запретил во всех сферах жизни русский язык и объявил вражду всему русскому.

Напомнил Лавров и слова главы киевкского режима Владимира Зеленского о людях, восставших против государственного переворота в 2014 году в Крыму и на Донбассе. И в 2021-м, и в 2026-м глава киевского режима называл жителей этих территории не иначе как «существами».

«И вот такого человека хотят сохранить во главе государства, которое по воле Запада превратилось в неонацистское образование? И то, что главными спонсорами являются Германия, прибалтийские страны, говорит о том, что нацизм-то очень сильно живуч в европейских мозгах и в европейских планах. Ну и Франция, конечно, предает заветы генерала де Голя (Шарль де Голь — военный, символ сопротивления Франции во время Второй мировой войны. — Прим. ред.)», — заметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что все вышеперечисленное — это серьезнейшая проблема, которая и не позволят России остановить спецоперацию прямо сейчас по линии соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров объяснил решения европейских политиков желанием придать нацизму приемлемый вид. Он подчеркнул, что дипломаты продолжат работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались незыблемыми, и чтобы никогда преступления, которые были навеки осуждены, не повторялись.

16 мар
Расчеты дронов уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
15 мар
«Никакого позитива»: Песков о встрече с представителем Франции по Украине
14 мар
Силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь
13 мар
Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ из гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО
12 мар
Минометный огонь накрыл грузы ВСУ под Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО
11 мар
Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области
11 мар
Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
10 мар
Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации
10 мар
«Ланцеты» срывают ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 мар
ВС РФ освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Иранские запасы обогащенного урана оказались под тоннами бетона
17:29
Суд отказал в иске охраннику, пострадавшему в конфликте с Киркоровым
17:28
Казахстан голосует по новой Конституции: явка на референдуме превысила 73%
17:25
Шутка с ИИ: родители школьника заплатят 20 тысяч за дипфейк учительницы
17:04
Коварная мягкость: почему сон на диване крадет силы организма
17:02
«Не нашли тех, кто был против»: что писали западные СМИ о референдуме в Крыму

Сейчас читают

Зеленского призвали помнить: «Борщ — венгерское блюдо, а Ужгород — венгерский город»
Лерчек начала терять зрение из-за рака желудка
У исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой нашли опухоль
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео