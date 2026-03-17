Фатальная бессонница: редкая болезнь убила 35 человек из одной семьи

В Испании редкая болезнь убила 35 человек из одной семьи

Фатальная бессонница — крайне редкое прионное (вызванное прионами — аномальными, неправильно свернутыми белками. — Прим. ред.) нейродегенеративное заболевание — унесла жизни 35 родственников жителя Испании Антонио Ламеласа. Об этом сообщается в материале издания El Periodico De España.

Как рассказал Ламелас, что это заболевание диагностировали многим членам его семьи, в том числе сыну Винсенте. Наследника испанец тоже потерял. По словам мужчины, ребенок сначала начал волочить одну ногу во время ходьбы. Вскоре после этого мальчик начал терять элементарные базовые навыки — разучился глотать пищу и контролировать свое тело.

Фатальная бессонница неизлечима и смертельно опасна. В первую очередь она проявляется неспособностью уснуть, а затем себя показывают разрушительные последствия. Из-за отсутствия отдыха в первую очередь страдает головной мозг, поэтому состояние пациента ухудшается стремительно. В большинстве случаев эта болезнь передается по наследству.

Ранее ученые из Наньтунского университета (Китай) провели исследование, в результате которого вывели оптимальную продолжительность сна — семь часов и 18 минут в сутки. Эксперты назвали сон защитой организма от сахарного диабета второго типа, так как связан с процессом усвоения глюкозы. Специалисты также выяснили, что правильный отдых должен быть регулярным, так как «доспать в выходные» — только временная мера.

