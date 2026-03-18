Накроет ударной волной: на Землю надвигается мощнейшая магнитная буря

Анастасия Антоненко
Метеозависимым нужно приготовиться — в этот день только спокойствие и тишина. А «веселья» принесет Солнышко.

На Землю надвигается мощная магнитная буря — чего ожидать

Землю накроет сильная магнитная буря 19 марта

Земля столкнется с облаком солнечной плазмы. Геомагнитная передышка ожидает россиян лишь 18 марта, а вот уже 19 числа планету накроет мощнейшая магнитная буря. О том, что ожидает землян в ближайшие дни и до конца месяца, рассказало издание URA.RU

Внезапный взрыв на Солнце зафиксировали ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН утром 17 марта. Мощность вспышки оказалась средней мощности — M2.8, однако произошла в самой опасной для землян точке — в центре солнечного диска.

Ожидается, что 19 марта этот выброс долетит до нашей планеты. По прогнозам астрономов, это будет самая мощная магнитная буря последних двух месяцев.

Магнитная буря 18 марта 2026

В среду, 18 марта, геомагнитная обстановка обещает быть спокойной. Однако расслабляться не стоит, это ненадолго. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается в 68%. Индекс Ap ожидается на уровне около десяти, показатель солнечной активности F10.7 — в районе 120.

При этом атмосферный фон будет повышенным, сообщили в Гидрометцентре. Так, например, в Санкт-Петербурге давление будет около 773 мм рт. ст., а в Москве — ориентировочно в пределах 760–765 мм рт. ст.

Метеочувствительные люди будут ощущать тяжесть в голове и скачки давления.

Магнитные бури в конце марта 2026

Ситуация резко изменится 19 марта. Планету накроет магнитная буря силой до 6,2 балла, что заметно скажется на самочувствии.

Геомагнитная обстановка начнет налаживаться уже с 20 марта — ожидается около четырех баллов. Краткая передышка прогнозируется 21–22 марта, когда показатели вернутся в минимальные значения.

Тем не менее уже 23–24 марта вновь ожидается рост активности до оранжевого уровня. И только после этого, по текущим данным, до конца месяца магнитосфера Земли стабилизируется — установится спокойный зеленый уровень без серьезных колебаний.

Что делать метеочувствительным

Геомагнитные потрясения могут вызвать ослабление организма, головные боли, раздражительность, скачки давления, головокружение, проблемы со сном и быструю утомляемость.

Особенно внимательно к своему организму в этот период должны отнестись пожилые люди.

В дни наибольшей геомагнитной нестабильности следует сохранять психоэмоциональное состояние, снизить физическую нагрузку, строго принимать назначенные лекарства и отдавать предпочтение легким прогулкам на свежем воздухе.

