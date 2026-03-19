Риск, напряжение и шпионская интрига: начались съемки продолжения «Черного шелка»

Стартовали съемки детективного экшена «Черный шелк»

Начались съемки продолжения нашумевшего блокбастера «Красный шелк». В новой части зрителей ждет незабываемое приключение, полное тайн и загадок. Соседство роскоши и риска, мерцающие неоновые огни и темные переулки — все это про Шанхай 1930-х годов. Именно сюда везут таинственный груз под кодовым названием «Черный шелк».

Что это — оружие или же секретные документы? Ответ на этот вопрос никто не знает точно, но агенты нескольких стран уже ведут борьбу за него.

Действие новой кинокартины разворачивается в двух декорациях сразу: на японском корабле и гигантском дирижабле, который авторы сравнили со «Звездой смерти» из «Звездных войн». К своим ролям вернулись Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Актеры с нетерпением ждали возможности продолжить работу в полюбившемся проекте.

«В сиквеле мой герой Николай Гарин будет раскрывать очередную загадку. Это новое дело особенно важно для него, потому что напрямую связано с личной историей и одновременно с трагедией всего мира и всего человечества», — поделился Милош Бикович

Актер не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что в «Черном шелке» снова поднимаются вопросы об Отечестве, долге, а также о том, что дает человеку силы ответить на вызов эпохи. За красивой формой здесь скрываются напряжение, риск и настоящая шпионская интрига.

Роль антагониста в сиквеле отведена сербскому актеру Александару Радойчичу. К касту также присоединился актер Максим Матвеев в роли известного разведчика Рихарда Зорге.

Матвеев о своем герое высказался так: образ Зорге в кино запомнился больше как мифическая фигура, но актер захотел вернуть ему человеческое измерение.

«В „Черном шелке“ Зорге — не бронзовый памятник, а живой человек: с сомнениями, выбором и ценой, которую приходится платить за этот выбор. И особенно важно, что в нашем фильме впервые показан его шанхайский период — время, когда формировалась и легенда разведчика, и сам человек за этой легендой», — рассказал Матвеев.

В новой части также задействованы Майя Гитер, Алексей Тахаров, Полина Куценко, Илья Антоненко и Сергей Анненков. Японские коллеги тоже присоединились к съемкам — Хироюки Мори и Джунсуке Киносита.

В режиссерское кресло вновь сел Андрей Волгин, а Мария Нефедова смогла соединить в своем сценарии элегантность классического детектива и остроту современного экшена. Генеральный продюсер фильма — Вадим Быркин.

«Для меня „Черный шелк“ — это кино-аттракцион в наилучшем смысле этого слова. Мы стремимся, чтобы фильм соответствовал стандартам мировых блокбастеров. Это стильный и дерзкий детективный экшен с чувством юмора и невероятным размахом. Хочется, чтобы зритель на два часа забыл, где он находится, и просто получил удовольствие от большого, яркого и честного развлекательного кино», — рассказал Волгин.

Производством фильма занимается кинокомпания Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, дистрибьютором стал «НМГ Кинопрокат», Art Pictures Distribution. Кино снимается при поддержке Фонда кино, Госкорпорации Ростех и входящих в нее холдингов «Швабе» и «КРЭТ». В прокат фильм выйдет уже 31 марта 2027 года!

«Красный шелк» стал одной из заметных российско-китайских киноработ последних лет. Первая часть выполнена в жанре приключенческого экшена. В российском прокате лента собрала около 700 миллионов рублей, а в Китае — в переводе, более 161 миллиона рублей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.