Нулевой триместр: почему женщины готовятся к беременности как к марафону

Indian Express: у беременности есть нулевой триместр

До тошноты, первых скринингов и тяги к соленым огурцам у беременных есть еще один этап, о котором раньше почти не говорили. Его называют «нулевым триместром». Это время подготовки к зачатию, которое для многих современных женщин превращается в осознанную стратегию, сравнимую с подготовкой к марафону. Об этом сообщает Indian Express.

Что такое нулевой триместр

Термин ввела американский социолог Миранда Ваггонер в 2017 году. В одноименной книге она описала, как медицина и общественное здравоохранение начали рассматривать женское тело как объект в постоянном «предбеременном» состоянии.

Сегодня это понятие вышло за пределы академической социологии и прочно обосновалось в культуре — благодаря соцсетям, биохакингу и растущей тревожности вокруг идеи «правильной» беременности.

Как это выглядит в реальности

Для женщин, которые проходят этот путь, картина получается неоднородной.

По данным издания, 33-летняя индианка Приерна Гагерна, находящаяся сейчас на девятом месяце беременности, признается, что была знакома с этим трендом. Однако она остановилась ровно на том уровне, который считала разумным.

Женщина следила за питанием, вела активный образ жизни и принимала добавки, рекомендованные врачом. Но от жестких структурных программ и бесконечного потока советов из соцсетей она решила дистанцироваться.

«Есть видео, где объясняется, что нужно делать на каждой неделе беременности, обсуждаются „лучшие планы родов“, бесконечные рекомендации врачей онлайн. В каком-то смысле это дает ощущение информированности. Но в то же время это может стать подавляющим», — отметила Гагерна.

С ней солидарна 27-летняя Бринда Гупта, которая вообще не готовилась к беременности осознанно. Первый триместр оказался для нее тяжелым. Организм испытывал дефицит железа, кальция и DHA.

Помогли ей не добавки и не чек-листы, а традиция. Гупта увеличила потребление воды, наладила сон, вернулась к домашней вегетарианской еде, которую готовили старшие в семье.

Отдельную роль сыграла ежедневная практика медитации. Она, по словам женщины, дала ей спокойствие и силу.

«По милости Бога у меня были легкие роды ровно на 36-й неделе. Когда я вижу улыбку своего малыша, я понимаю, что все было не зря», — сказала она.

Что на самом деле нужно

Если отбросить шум вокруг образа жизни, за термином «нулевой триместр» стоит медицински обоснованная подготовка. И здесь эксперты единодушны: к беременности стоит готовиться за 3–6 месяцев.

Акушер-гинеколог Деепти Ашвин перечислил то, что реально имеет значение:

скрининг хронических заболеваний (щитовидной железы, диабета, анемии, гипертонии),

проверка прививочного статуса (краснуха, гепатит В),

оптимизация питания с обязательным приемом фолиевой кислоты для снижения риска дефектов нервной трубки.

Врач Паллави Васал отметила, что все больше пар приходят к ней с вопросами о том, как подготовиться к беременности заранее. Их беспокоит работа в условиях постоянного стресса, частые перелеты, влияние алкоголя и курения на фертильность.

Репродуктолог Аиндри Саньял привела характерный пример: пара пришла на прегравидарную консультацию просто для того, чтобы понять, готовы ли они к зачатию. У женщины обнаружили большую эндометриоидную кисту и очень низкий уровень антимюллерова гормона. Симптомов у нее не было.

«Без ранней оценки их проблемы с фертильностью могли бы не выявиться еще несколько месяцев бесплодных попыток», — говорит врач.

При этом все эксперты сходятся в одном: если женщине меньше 35 лет, попытки зачать должны длиться не менее года, прежде чем поднимать вопрос о медицинском вмешательстве.

«Зачатие — естественный процесс, и его стоит предоставить природе хотя бы на несколько месяцев. Человеческое тело не работает как математическая формула», — подчеркнул доктор Васал.

Питание без фанатизма

Вокруг еды в «нулевом триместре» сосредоточено больше всего мифов. Врач-диетолог Шабана Парвин призвал будущих мам не поддаваться на уловки детоксов и жестких очищающих диет, которые не только не помогают, но могут истощать нутритивный статус и нарушать гормональный фон.

Ее рекомендации выглядят почти старомодно: цельные злаки, овощи, фрукты, полезные жиры, молочные продукты или их альтернативы, достаточное количество воды и регулярный режим питания.

«Цель — дать организму хорошую пищу, а не сидеть на строгих диетах, которые вызывают стресс и лишают важных питательных веществ», — подытожила она.

Когда подготовка превращается в проблему

Психолог Абхилаша Чоухан обратила внимание на обратную сторону тренда. Когда женщина начинает воспринимать беременность как бесконечный список задач — контроль питания, веса, давления, УЗИ, приемов — это может привести к тревожности, особенно у тех, кто столкнулся с трудностями зачатия.

«Бдительность может перерасти в постоянную настороженность и предвосхищение неблагоприятного исхода», — объяснила она.

Социальные сети, по ее словам, играют двойную роль. С одной стороны, они распространяют информацию и снижают стигму, с другой — заставляют женщин сравнивать свой путь с отретушированными образами, не зная реальных обстоятельств этих людей.

Ее совет тем, кто чувствует, что подготовка к беременности превращается в бесконечную гонку:

добавьте в жизнь дыхательные практики и осознанность;

не позволяйте стремлению к независимости мешать вам принимать помощь;

находите время на хобби;

доверьтесь своей системе поддержки — врачам, близким и собственному телу.

Что в итоге

В концепции нулевого триместра есть рациональное зерно, особенно для женщин с хроническими заболеваниями, дефицитами или отягощенным семейным анамнезом.

Но упаковка, в которую этот медицинский факт заворачивает индустрия здорового образа жизни, создает новый источник тревоги.

Самое ценное, что могут сделать будущие родители, по мнению врачей, — вовремя посетить специалиста, нормализовать питание и режим, отказаться от вредных привычек и перестать контролировать все.

