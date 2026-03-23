«Что-то встает на свои места»: Вин Дизель объявил о завершении франшизы «Форсаж»

Дарья Корзина
Подготовка заключительной части перешла в активную фазу, к проекту присоединился новый сценарист.

Одиннадцатый фильм франшизы «Форсаж», премьера которого намечена на 17 марта 2028 года, станет заключительным. Об этом сообщил американский актер Вин Дизель в своих социальных сетях.

По словам актера, работа над заключительным проектом сопровождается повышенной ответственностью перед зрителями и участниками многолетнего производства. Он подчеркнул, что финал должен подвести итог более чем 25-летней истории, сохранив ее ключевые ценности и атмосферу.

«Существует особая тяжесть, которая приходит с созданием финала. Ответственность, которую чувствуешь в груди перед каждым, кто вложил что-то в это, перед аудиторией, которая оставалась с нами. К этому не относишься легкомысленно. И когда узнаешь, что возвращаешься в Лос-Анджелес, обратно на улицы, где все началось, что-то встает на свои места. Город, который сделал первый фильм живым, все еще здесь, все еще держится. Возвращение домой, чтобы достойно завершить. Это подарок», — написал он.

Актер также сообщил о кадровых изменениях в творческой группе: к написанию сценария присоединился Майкл Лесли, ранее работавший над одним из последних фильмов франшизы «Голодные игры». Ожидается, что сюжет заключительной части будет сосредоточен на истоках истории — уличных гонках и автомобильной культуре.

Дизель обратил внимание на коллективный характер работы над проектом, подчеркнув, что успех франшизы стал возможен благодаря взаимодействию большого числа специалистов. По его словам, именно совместное творчество и обмен идеями формируют основу подобных масштабных проектов и позволяют развивать их на протяжении десятилетий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о процессе съемок нового российско-китайского блокбастера «Черный шелк». События картины будут разворачиваться на суше, в море и в воздухе. К актерскому составу присоединился Максим Матвеев, который впервые появился в роли молодого Рихарда Зорге в финале фильма «Красный шелк».

5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
4:20
Немецкий суд отклонил иск о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео