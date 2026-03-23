«Что-то встает на свои места»: Вин Дизель объявил о завершении франшизы «Форсаж»

Вин Дизель объявил о завершении франшизы «Форсаж» в 2028 году

Одиннадцатый фильм франшизы «Форсаж», премьера которого намечена на 17 марта 2028 года, станет заключительным. Об этом сообщил американский актер Вин Дизель в своих социальных сетях.

По словам актера, работа над заключительным проектом сопровождается повышенной ответственностью перед зрителями и участниками многолетнего производства. Он подчеркнул, что финал должен подвести итог более чем 25-летней истории, сохранив ее ключевые ценности и атмосферу.

«Существует особая тяжесть, которая приходит с созданием финала. Ответственность, которую чувствуешь в груди перед каждым, кто вложил что-то в это, перед аудиторией, которая оставалась с нами. К этому не относишься легкомысленно. И когда узнаешь, что возвращаешься в Лос-Анджелес, обратно на улицы, где все началось, что-то встает на свои места. Город, который сделал первый фильм живым, все еще здесь, все еще держится. Возвращение домой, чтобы достойно завершить. Это подарок», — написал он.

Актер также сообщил о кадровых изменениях в творческой группе: к написанию сценария присоединился Майкл Лесли, ранее работавший над одним из последних фильмов франшизы «Голодные игры». Ожидается, что сюжет заключительной части будет сосредоточен на истоках истории — уличных гонках и автомобильной культуре.

Дизель обратил внимание на коллективный характер работы над проектом, подчеркнув, что успех франшизы стал возможен благодаря взаимодействию большого числа специалистов. По его словам, именно совместное творчество и обмен идеями формируют основу подобных масштабных проектов и позволяют развивать их на протяжении десятилетий.

