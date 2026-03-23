Капитуляция тоже договоренность: Захарова высказалась о формах завершения конфликта

Захарова назвала капитуляцию одной из форм завершения конфликта

Любой конфликт неизбежно заканчивается договоренностью, включая капитуляцию, если речь идет о международных спорах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с военнослужащими в Центральном доме Российской армии.

По словам дипломата, капитуляция представляет собой форму соглашения, которое оформляется официально, подписывается и заверяется сторонами конфликта.

«Вы же знаете, любой конфликт заканчивается договоренностью. Международно оформленной, если речь идет о международном конфликте. Капитуляция, например, это что? Это, конечно, договоренность подписанная, оформленная, заверенная, договоренность сторон о завершении конфликта», — подчеркнула представитель министерства, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования в ситуации с Украиной.

Захарова отметила, что у людей, непосредственно знакомых с конфликтом, возникает тревожное ощущение при упоминании дипломатического потенциала урегулирования.

«По спине пробегает холодок», — подчеркнула Захарова, добавив, что Россия слишком часто сталкивалась с предательством со стороны тех, кому доверяла.

