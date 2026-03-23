Капитуляция тоже договоренность: Захарова высказалась о формах завершения конфликта

|
Дарья Корзина
Официальный представитель МИД РФ объяснила суть международных соглашений на встрече с военнослужащими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любой конфликт неизбежно заканчивается договоренностью, включая капитуляцию, если речь идет о международных спорах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с военнослужащими в Центральном доме Российской армии.

По словам дипломата, капитуляция представляет собой форму соглашения, которое оформляется официально, подписывается и заверяется сторонами конфликта.

«Вы же знаете, любой конфликт заканчивается договоренностью. Международно оформленной, если речь идет о международном конфликте. Капитуляция, например, это что? Это, конечно, договоренность подписанная, оформленная, заверенная, договоренность сторон о завершении конфликта», — подчеркнула представитель министерства, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования в ситуации с Украиной.

Захарова отметила, что у людей, непосредственно знакомых с конфликтом, возникает тревожное ощущение при упоминании дипломатического потенциала урегулирования.

«По спине пробегает холодок», — подчеркнула Захарова, добавив, что Россия слишком часто сталкивалась с предательством со стороны тех, кому доверяла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обратила внимание на попытки оправдать пособников нацистов в западных странах. Дипломат привела конкретные примеры из Канады и напомнила о трагических событиях в белорусской деревне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака
5:40
Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек
5:22
Монохром и многослойность: какие тренды из Токио могут прижиться в России
5:00
Ответный удар Ирана может обрушить энергосистему стран Персидского залива
4:40
Более полусотни жертв: ущерб по делу экс-возлюбленного Волочковой превысил 40 млн рублей
4:37
Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана

Сейчас читают

Впереди повышение интенсивности войны в Иране — эксперт
«Где такие люди?» — Понаровская устроила разнос телевизионной сцене
Как пришло, так и ушло: выигравшего в лотерею 14 миллионов мужчину могут лишить средств
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео