За ночь над территорией России сбито 342 украинских беспилотника

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 190 0

Всего ВСУ попытались атаковать 16 субъектов РФ.

Атака дронов ВСУ на Россию в ночь с 12 по 13 июля

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 342 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 12 июля до 08:00 по московскому времени 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

Всего противник попытался атаковать 16 субъектов России. Дроны сбиты над территорией Волгоградской, Владимирской, Белгородской и Брянской областей. Также аппараты ВСУ были перехвачены в Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Московской областях. Кроме того, уничтожены беспилотники над Москвой, Краснодарским краем, республиками Крым и Адыгея.

Еще перехвачены дроны были в небе над акваториями Азовского и Черного морей.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. О ней президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом Киев применяет как беспилотники, так и обстреливает приграничные регионы России ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в городе Истра Московской области в результате атаки украинских дронов погибли три человека. Всего в регионе был перехвачен 81 беспилотник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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