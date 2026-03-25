«Подобно сатанистам*»: Захарова раскритиковала действия ПЦУ после смерти Филарета

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 73 0

Дипломат расценила произошедшее как показатель текущей ситуации на Украине: подобные шаги свидетельствуют об отсутствии морально-этических принципов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Мария Захарова: ПЦУ поставили под сомнение подлинность завещания Филарета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о действиях представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) после смерти главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета. С этим дипломат выступила на брифинге.

По ее мнению, игнорирование его последней воли свидетельствует о серьезных моральных проблемах. Дипломат заявила, что представители ПЦУ поставили под сомнение подлинность завещания Филарета, несмотря на содержащийся в нем запрет на участие их духовенства в его отпевании. Она расценила произошедшее как показатель текущей ситуации в стране, охарактеризовав действия оппонентов крайне негативно.

«Произошедшее, мне кажется, наилучшим образом демонстрирует царящие сегодня на Украине нравы, порядки или лучше сказать безнравственность и беспорядки. Насквозь прогнивший киевский режим, вскормленные им бандеровцы в рясах действуют подобно буквально открытым сатанистам*», — заявила Захарова.

Также Захарова подчеркнула, что подобные шаги свидетельствуют об отсутствии морально-этических принципов. Она добавила, что юридическая сторона ситуации в данном случае не является ключевой.

Филарет скончался 20 марта в возрасте 97 лет. Он возглавлял Киевский патриархат с 1995 до 2018 год. После получения томоса от Константинопольского патриархата на основе этой структуры создали Православную церковь Украины, однако ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.

Позднее, как писал 5-tv.ru, стало известно о кадровых изменениях в Киевском патриархате: новым главой был избран архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим. Представители церкви заявили о намерении продолжить курс, заложенный Филаретом.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России.

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео