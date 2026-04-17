Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание

Заморозки в столицу принесет мощный циклон.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Начиная с субботы, температура воздуха в Москве упадет сразу на три градуса ниже климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Похолодание на три градуса ниже климатической нормы ожидается в Москве уже с этой субботы», — сказала синоптик.
Похолодание продлится до среды. В первый выходной день столбики термометров днем покажут всего +8…+10 градусов. Небо затянет тучами, местами пройдут небольшие дожди. Ночью станет еще холоднее — температура опустится до +3 градусов.
Синоптики объясняют такую смену погоды влиянием мощного циклонального образования. Он будет кружить над центром Европейской России в течение ближайших пяти дней.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в марте 2026 года Москва пережила самый жаркий месяц за 247 лет метеонаблюдений. В столице были зафиксированы аномально высокие среднесуточные температуры. Причиной всему климатические процессы и глобальное потепление.
