Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание

Светлана Стофорандова Журналист

Заморозки в столицу принесет мощный циклон.

Когда в Москве начнется похолодание

Начиная с субботы, температура воздуха в Москве упадет сразу на три градуса ниже климатической нормы. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Похолодание на три градуса ниже климатической нормы ожидается в Москве уже с этой субботы», — сказала синоптик.

Похолодание продлится до среды. В первый выходной день столбики термометров днем покажут всего +8…+10 градусов. Небо затянет тучами, местами пройдут небольшие дожди. Ночью станет еще холоднее — температура опустится до +3 градусов.

Синоптики объясняют такую смену погоды влиянием мощного циклонального образования. Он будет кружить над центром Европейской России в течение ближайших пяти дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в марте 2026 года Москва пережила самый жаркий месяц за 247 лет метеонаблюдений. В столице были зафиксированы аномально высокие среднесуточные температуры. Причиной всему климатические процессы и глобальное потепление.

