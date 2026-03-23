Волонтеры не смогут искать пропавшую семью Усольцевых по сигналу телефона

Диана Кулманакова 1 521 0

Личные данные абонентов защищены законом.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин

Исчезновение семьи Усольцевых

ТАСС: Волонтеры не смогут искать пропавшую семью Усольцевых по сигналу телефона

Волонтеры поисковых отрядов не могут использовать данные мобильных телефонов пропавших граждан для их оперативного обнаружения из-за законодательных ограничений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя добровольческого объединения «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.

По его словам, несмотря на наличие смартфонов у большинства людей, доступ к сведениям об их местоположении имеют исключительно сотрудники специальных служб. Это обусловлено положениями Конституции России, охраняющими тайну связи.

Сергеев выразил уверенность, что любой человек, оказавшийся в опасности, предпочел бы быть найденным с помощью технических средств, а не оставаться в опасности из-за юридических формальностей.

Глава поискового отряда настаивает на необходимости корректировки правовой базы, чтобы в экстренных случаях поисковики могли получать критически важную информацию быстрее.

Ситуация осложняется тем, что для эффективной работы требуются не только законодательные послабления, но и внедрение современных технологий, таких как определение направления сигнала с беспилотников или вертолетов.

Заявление было сделано на фоне затянувшихся поисков семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в Красноярском крае еще осенью 2025 года.

Супруги с пятилетним ребенком пропали в районе Минской петли во время похода к горе Буратинка. За прошедшие месяцы спасатели и добровольцы обследовали более 500 километров лесных просек и около 40 квадратных километров тайги. Однако никаких следов семьи обнаружить не удалось.

Следственный комитет рассматривает несчастный случай как приоритетную версию произошедшего.

Активные поисковые мероприятия в Партизанском районе были приостановлены из-за сложных погодных условий. Их планируют возобновить весной 2026 года с привлечением нейросетей и авиации.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака

