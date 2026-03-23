Волонтеры не смогут искать пропавшую семью Усольцевых по сигналу телефона
Личные данные абонентов защищены законом.
Фото: © РИА Новости/Кирилл Шипицин
Волонтеры поисковых отрядов не могут использовать данные мобильных телефонов пропавших граждан для их оперативного обнаружения из-за законодательных ограничений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя добровольческого объединения «ЛизаАлерт» Григория Сергеева.
По его словам, несмотря на наличие смартфонов у большинства людей, доступ к сведениям об их местоположении имеют исключительно сотрудники специальных служб. Это обусловлено положениями Конституции России, охраняющими тайну связи.
Сергеев выразил уверенность, что любой человек, оказавшийся в опасности, предпочел бы быть найденным с помощью технических средств, а не оставаться в опасности из-за юридических формальностей.
Глава поискового отряда настаивает на необходимости корректировки правовой базы, чтобы в экстренных случаях поисковики могли получать критически важную информацию быстрее.
Ситуация осложняется тем, что для эффективной работы требуются не только законодательные послабления, но и внедрение современных технологий, таких как определение направления сигнала с беспилотников или вертолетов.
Заявление было сделано на фоне затянувшихся поисков семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в Красноярском крае еще осенью 2025 года.
Супруги с пятилетним ребенком пропали в районе Минской петли во время похода к горе Буратинка. За прошедшие месяцы спасатели и добровольцы обследовали более 500 километров лесных просек и около 40 квадратных километров тайги. Однако никаких следов семьи обнаружить не удалось.
Следственный комитет рассматривает несчастный случай как приоритетную версию произошедшего.
Активные поисковые мероприятия в Партизанском районе были приостановлены из-за сложных погодных условий. Их планируют возобновить весной 2026 года с привлечением нейросетей и авиации.
- 21 мар
- Что скрывает снег? В России анонсировали новые поиски пропавшей семьи Усольцевых
- 20 мар
- Пропал по сценарию Усольцевых: волонтеры прекратили поиски экс-спецназовца
- 20 мар
- Тайна пустующей усадьбы: кто посещает дом исчезнувшей семьи Усольцевых
- 16 мар
- Нашли? Возможные координаты тел пропавшей семьи Усольцевых передали в прокуратуру
- 11 мар
- Последний вердикт: при каких обстоятельствах Усольцевых признают погибшими
- 10 мар
- Криминал или несчастный случай? Опытный турист оценил версию убийства Усольцевых
- 6 мар
- Коварная трещина в скале: эксперт о новой версии пропажи Усольцевых
- 4 мар
- «Нашли тела»: жительница мест, где пропали Усольцевы, шокировала волонтеров
- 27 февр
- Новые Усольцевы? Пятеро человек пропали в горах на Урале
- 24 февр
- Пять месяцев в тайге: спасатель о шансах найти пропавших Усольцевых живыми
